برگزاری مراسم «روز نرگس» در نیویورک برای حمایت از نرگس محمدی و زندانیان ایران
بیش از ۱۰۰ نفر از مدافعان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان، نویسندگان، مترجمان و ناشران در New York گرد هم آمدند تا از فعالیتهای مادامالعمر نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، که بار دیگر در ایران زندانی است، تجلیل کنند.
این مراسم با عنوان «روز نرگس» به ابتکار نرگس فاندیشن و انجمن قلم آمریکا در کتابفروشی ریزولی برگزار شد.
برگزارکنندگان اعلام کردند این برنامه علاوه بر تجلیل از نرگس محمدی، با دهها مدافع حقوق بشر، نویسنده و روزنامهنگاری که در حال حاضر در ایران بازداشت شده یا با تهدیدهای جدی روبهرو هستند، اعلام همبستگی میکند.
بلومبرگ به نقل از مقامهای آگاه گزارش داد که هند همزمان با نزدیک شدن به پایان معافیت تحریمی آمریکا، در حال بررسی گزینههای مختلف درباره سهم خود در بندر چابهار ایران است. یکی از گزینههای مورد بررسی، واگذاری موقت این سهم عنوان شده است.
به گفته این مقامها، دهلینو بهطور جداگانه با آمریکا و جمهوری اسلامی درباره نحوه ادامه سرمایهگذاری ۱۲۰ میلیون دلاری خود در این بندر گفتوگو میکند. این افراد گفتند انتقال موقت سهم هند به یک نهاد ایرانی نیز از جمله سناریوهای مطرح است.
در عین حال، یکی از این مقامها تاکید کرد هند قصد خروج کامل از بندر چابهار را ندارد. به گفته او، برنامههایی برای گسترش ارتباطات این بندر از طریق احداث خط راهآهن در دست اجرا است و این موضوع برای هند اهمیت راهبردی دارد.
معافیت تحریمی آمریکا که به هند اجازه میداد بدون نقض تحریمها در چابهار سرمایهگذاری کند، قرار است ۶ اردیبهشتماه منقضی شود. مقامهای هندی پیشتر امیدوار بودند این معافیت تمدید شود، اما افزایش تنشها میان آمریکا و ایران احتمال تمدید را کاهش داده است.
به گفته منابع آگاه، هنوز تصمیم نهایی درباره ادامه یا تغییر نحوه سرمایهگذاری هند در بندر چابهار گرفته نشده است.
وزارت امور خارجه هند و وزارت بنادر، کشتیرانی و آبراههای این کشور به درخواستها برای ارایه توضیح بیشتر پاسخ ندادند. سفارت ایران در دهلینو نیز در این باره اظهار نظری نکرد.
ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، هشدار داد محدودیتهای تازه اتحادیه اروپا بر صادرات انرژی روسیه، در شرایطی که جهان با کمبود منابع روبهرو است، میتواند پیامدهای جدی در پی داشته باشد
زاخارووا جمعه چهارم اردیبهشت گفت این تحریمها به کشورهای در حال توسعه آسیب میزنند، زیرا آنها قادر به خرید انرژی با قیمت بالا نیستند.
او افزود بسته تحریمی جدید اتحادیه اروپا با اعمال محدودیتهای بیشتر بر کودهای شیمیایی، تهدیدی برای امنیت غذایی به شمار میرود.
زاخارووا تهدید کرد مسکو در واکنش به این اقدام، تدابیر تلافیجویانه «سختی» را علیه اتحادیه اروپا در دستور کار قرار خواهد داد.
اتحادیه اروپا سوم اردیبهشت بیستمین بسته تحریمی خود علیه روسیه را در واکنش به کارزار نظامی این کشور علیه اوکراین تصویب کرد.
هشدار سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه درباره تبعات تحریمهای جدید علیه بخش انرژی این کشور در شرایطی مطرح میشود که در هفتههای اخیر، تحولات مرتبط با جنگ ایران، از جمله بسته شدن تنگه هرمز و اختلال در جریان عرضه انرژی، به افزایش قیمت جهانی نفت انجامیده است.
الکساندر دیکرو، رییس برنامه توسعه سازمان ملل، سوم اردیبهشت اعلام کرد بیش از ۳۰ میلیون نفر بهدلیل پیامدهای جنگ ایران، از جمله اختلال در تامین سوخت و کود شیمیایی در آستانه فصل کشت، بار دیگر به فقر دچار خواهند شد.
موافقت اتحادیه اروپا با وام ۹۰ میلیارد یورویی اوکراین
اتحادیه اروپا سوم اردیبهشت علاوه بر تصویب بسته تحریمی جدید علیه روسیه، بهطور رسمی با اعطای وام ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین موافقت کرد.
این وام قرار است حدود دو سوم نیازهای مالی اوکراین را در دو سال آینده پوشش دهد. اقتصاددانان پیشتر هشدار داده بودند در صورت عدم تخصیص این وام تا ماه ژوئن، اوکراین با کمبود منابع مالی روبهرو میشود و ناچار به کاهش گسترده خدمات عمومی خواهد شد.
اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، با اشاره به تصویب این وام گفت: «در حالی که روسیه تجاوز خود را دوچندان میکند، ما نیز حمایت خود از ملت شجاع اوکراین را افزایش میدهیم تا این کشور بتواند از خود دفاع کند و در عین حال فشار بیشتری بر اقتصاد جنگی روسیه وارد شود.»
تحولات سیاسی در بوداپست نقش مهمی در اختصاص این وام به کییف ایفا کرد. پس از انتخابات اخیر در مجارستان و شکست حزب حاکم، ویکتور اوربان که نزدیکترین متحد ولادیمیر پوتین در اتحادیه اروپا شناخته میشد، از قدرت کنار رفت و مسیر برای تصویب این وام هموار شد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، با استقبال از تصمیم اتحادیه اروپا گفت: «این بسته ارتش ما را تقویت خواهد کرد، بر تابآوری اوکراین میافزاید و به ما امکان میدهد تعهدات اجتماعی خود را در قبال شهروندان اوکراینی، مطابق قانون، انجام دهیم.»
روسیه اسفند ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.