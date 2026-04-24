خبرگزاری رویترز جمعه چهارم اردیبهشت گزارش داد که یک ایمیل داخلی در پنتاگون گزینههایی را برای مجازات متحدان سازمان پیمان نظامی آتلانتیک شمالی (ناتو) که به باور واشینگتن در جنگ با حکومت ایران از آمریکا حمایت نکردهاند، ترسیم کرده است؛ از جمله تعلیق اسپانیا از این ائتلاف و بازنگری در موضع آمریکا درباره ادعای بریتانیا بر جزایر فالکلند.
یک مقام آمریکایی این موضوع را به رویترز گفته است.
این گزینههای دیپلماتیک در یادداشتی مطرح شده که در آن از بیمیلی یا امتناع برخی متحدان برای اعطای دسترسی، استقرار نیرو و حق عبور هوایی به آمریکا - موسوم به ایبیاو (ABO) - در جنگ با جمهوری اسلامی، ابراز نارضایتی شده است.
این مقام که به شرط ناشناس ماندن درباره این ایمیل توضیح داده، گفت که این موضوع در سطوح بالای پنتاگون در حال بررسی است.
به گفته این مقام، در این ایمیل تاکید شده که ایبیاو «حداقل مطلق» تعهدات در ناتو محسوب میشود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پیشتر متحدان ناتو را بهدلیل اعزام نکردن نیروهای دریایی برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز - که پس از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه حکومت ایران از ۹ اسفند به روی کشتیرانی جهانی بسته شد - بهشدت مورد انتقاد قرار داد.
او همچنین اعلام کرد در حال بررسی خروج آمریکا از این ائتلاف نظامی است.
ترامپ حدود یک ماه پیش در مصاحبهای در پاسخ به این پرسش که آیا خروج آمریکا از ناتو محتمل است، به رویترز گفت: «اگر شما جای من بودید، این کار را نمیکردید؟»
با این حال، این مقام گفت ایمیل مذکور چنین پیشنهادی را مطرح نکرده و همچنین شامل بستن پایگاههای آمریکا در اروپا نیست.
او از اظهارنظر درباره اینکه آیا این گزینهها شامل کاهش نیروهای آمریکایی در اروپا نیز میشود یا نه، خودداری کرد.
نارضایتی واشینگتن از «احساس استحقاق» اروپا
در پاسخ به درخواست برای اظهار نظر، کینگزلی ویلسون، سخنگوی مطبوعاتی پنتاگون، گفت: «همانطور که رییسجمهور ترامپ گفته، با وجود همه اقداماتی که ایالات متحده برای متحدان ناتوی خود انجام داده، آنها در کنار ما نبودند.»
او افزود: «وزارت جنگ اطمینان خواهد داد که رییسجمهور گزینههای قابل اتکایی در اختیار دارد تا مطمئن شود متحدان ما دیگر فقط روی کاغذ قدرتمند نیستند و سهم خود را ایفا میکنند. در مورد مباحثات داخلی اظهار نظر بیشتری نداریم.»
به گفته تحلیلگران و دیپلماتها، جنگ آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران پرسشهایی جدی درباره آینده این ائتلاف ۷۶ ساله (ناتو) ایجاد کرده و نگرانیهای بیسابقهای را برانگیخته است مبنی بر اینکه شاید آمریکا در صورت حمله به متحدان اروپایی، به کمک آنها نشتابد.
بریتانیا، فرانسه و برخی دیگر از کشورها گفتهاند پیوستن به محاصره دریایی آمریکا به معنای ورود به جنگ است، اما در عین حال اعلام کردهاند در صورت برقراری آتشبس پایدار یا پایان درگیری، آماده کمک برای باز نگه داشتن تنگه هرمز هستند.
مقامهای دولت ترامپ تاکید کردهاند ناتو نمیتواند یکطرفه باشد.
آنها بهویژه از اسپانیا ابراز نارضایتی کردهاند؛ جایی که دولت سوسیالیست اعلام کرده اجازه استفاده از پایگاهها یا حریم هوایی خود برای حمله به ایران را نخواهد داد.
آمریکا دو پایگاه نظامی مهم در اسپانیا دارد: پایگاه دریایی روتا و پایگاه هوایی مورون.
به گفته این مقام، گزینههای مطرحشده در ایمیل با هدف ارسال پیامی قاطع به متحدان ناتو و «کاهش حس استحقاق در میان اروپاییها» طراحی شده است.
در این یادداشت آمده است تعلیق اسپانیا از ناتو تاثیر محدودی بر عملیات نظامی آمریکا خواهد داشت، اما از نظر نمادین بسیار مهم خواهد بود.
این مقام توضیح نداد آمریکا چگونه میتواند چنین تعلیقی را دنبال کند و رویترز نیز نتوانست بلافاصله مشخص کند آیا ساز و کاری در ناتو برای این کار وجود دارد یا نه.
بازنگری در حمایت از ادعاهای سرزمینی اروپا
این یادداشت همچنین گزینهای را برای بازنگری در حمایت دیپلماتیک آمریکا از «داراییهای امپراتوری» اروپا، از جمله جزایر فالکلند در نزدیکی آرژانتین، مطرح کرده است.
بر اساس اطلاعات وبسایت وزارت خارجه آمریکا، این جزایر تحت اداره بریتانیا هستند، اما آرژانتین همچنان بر آنها ادعا دارد.
خاویر میلی، رییسجمهوری آرژانتین، نیز از متحدان ترامپ به شمار میرود.
بریتانیا و آرژانتین در سال ۱۹۸۲ بر سر این جزایر وارد جنگی کوتاه شدند که در آن حدود ۶۵۰ سرباز آرژانتینی و ۲۵۵ نیروی بریتانیایی کشته شدند؛ پیش از آن که آرژانتین تسلیم شود.
ترامپ بارها کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا، را بهدلیل نپیوستن به جنگ با ایران مورد انتقاد قرار داده، او را «بزدل» خوانده و گفته است «وینستون چرچیل نیست» و ناوهای هواپیمابر بریتانیا را «اسباببازی» توصیف کرده است.
بریتانیا در ابتدا با درخواست آمریکا برای استفاده از دو پایگاه خود بهمنظور حمله به اهداف مورد نظر در ایران موافقت نکرد، اما بعدا اجازه انجام ماموریتهای دفاعی برای حفاظت از ساکنان منطقه، از جمله شهروندان بریتانیایی، در برابر حملات تلافیجویانه جمهوری اسلامی را داد.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، نیز اوایل این ماه در پنتاگون گفت جنگ با حکومت ایران «بسیاری از واقعیتها را آشکار کرده است» و افزود موشکهای برد بلند ایران نمیتوانند به آمریکا برسند، اما اروپا در تیررس آنها قرار دارد.
او گفت: «ما با پرسشها، موانع یا تردیدها مواجه میشویم ... اگر کشورهایی نباشند که وقتی به آنها نیاز دارید در کنار شما بایستند، دیگر نمیتوان از یک ائتلاف واقعی گفت.»