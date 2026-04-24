علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس، رویکرد کشورهای عربی منطقه در قبال جنگ ایران را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «به کشور‌های حوزه خلیج فارس اعلام می‌کنیم که خجالت بکشید و ننگ بر شما که آمریکا از خاک شما بر علیه ایران استفاده کرده است.»

او آمریکا را متهم کرد که قصد دارد با تسلط بر ونزوئلا، عربستان سعودی و ایران، «۶۰ درصد ذخیره نفتی دنیا را بگیرد».

نیکزاد ادامه داد: «ایران مثل عربستان گاو شیرده نیست و آمریکا آرزوی نفت ایران را به گور می‌برد.»

نایب‌رییس مجلس در ادامه لفاظی‌های مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر افزود: «امروز محاصره و بستن تنگه هرمز با ایران است و جرات باز کردن آن را ندارند.»