بلومبرگ به نقل از مقامهای آگاه گزارش داد که هند همزمان با نزدیک شدن به پایان معافیت تحریمی آمریکا، در حال بررسی گزینههای مختلف درباره سهم خود در بندر چابهار ایران است. یکی از گزینههای مورد بررسی، واگذاری موقت این سهم عنوان شده است.
به گفته این مقامها، دهلینو بهطور جداگانه با آمریکا و جمهوری اسلامی درباره نحوه ادامه سرمایهگذاری ۱۲۰ میلیون دلاری خود در این بندر گفتوگو میکند. این افراد گفتند انتقال موقت سهم هند به یک نهاد ایرانی نیز از جمله سناریوهای مطرح است.
در عین حال، یکی از این مقامها تاکید کرد هند قصد خروج کامل از بندر چابهار را ندارد. به گفته او، برنامههایی برای گسترش ارتباطات این بندر از طریق احداث خط راهآهن در دست اجرا است و این موضوع برای هند اهمیت راهبردی دارد.
معافیت تحریمی آمریکا که به هند اجازه میداد بدون نقض تحریمها در چابهار سرمایهگذاری کند، قرار است ۶ اردیبهشتماه منقضی شود. مقامهای هندی پیشتر امیدوار بودند این معافیت تمدید شود، اما افزایش تنشها میان آمریکا و ایران احتمال تمدید را کاهش داده است.
به گفته منابع آگاه، هنوز تصمیم نهایی درباره ادامه یا تغییر نحوه سرمایهگذاری هند در بندر چابهار گرفته نشده است.
وزارت امور خارجه هند و وزارت بنادر، کشتیرانی و آبراههای این کشور به درخواستها برای ارایه توضیح بیشتر پاسخ ندادند. سفارت ایران در دهلینو نیز در این باره اظهار نظری نکرد.