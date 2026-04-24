سناتور کاتن: اگر تهران بخواهد مذاکرات را طولانی کند، با پیامدهای نظامی مواجه میشود
تام کاتن، سناتور جمهوریخواه، هشدار داد اگر جمهوری اسلامی سعی در طولانی کردن مذاکرات داشته باشد، با پیامدهای نظامی روبهرو خواهد شد.
تام کاتن، سناتور جمهوریخواه، هشدار داد اگر جمهوری اسلامی سعی در طولانی کردن مذاکرات داشته باشد، با پیامدهای نظامی روبهرو خواهد شد.
کاتن گفت: «اگر تهران فکر میکند که مسایل را به تعویق بیندازد، فکر میکنم چیز دیگری در راه است و آن، ممکن است از سوی ارتش آمریکا باشد.»
او گفت: «مقامهای حکومت ایران نمیتوانند سلاحهای تهاجمی دوربرد در اختیار داشته باشند و یا از گروههای تروریستی مانند حزبالله و حماس حمایت کنند. اینها اهداف واضح تهران برای یک دهه بوده است.»
سیانان به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد در صورت فروپاشی آتشبس آمریکا و جمهوری اسلامی، برنامهریزان نظامی آمریکا گزینهای برای هدف قرار دادن فرماندهان نظامی ایران و دیگر «مانعتراشان» درون حکومت، از جمله احمد وحیدی، فرمانده سپاه، تدوین کردهاند.
این گزارش به نقل از چند منبع آگاه نوشت در صورتی که آتشبس کنونی با تهران فروبپاشد، مقامهای نظامی آمریکا در حال تدوین طرحهای جدیدی برای هدف قرار دادن توانمندیهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز هستند.
به گفته این منابع، این گزینهها که بخشی از چند مجموعه اهداف در دست بررسی است، شامل حملاتی با تمرکز ویژه بر «هدفگیری پویا» علیه توانمندیهای حکومت ایران در اطراف تنگه هرمز، بخش جنوبی خلیج فارس و دریای عمان میشود.
این منابع با اشاره به حملات احتمالی علیه قایقهای تندرو کوچک، شناورهای مینگذار و دیگر داراییهای نامتقارن گفتند این توانمندیها به تهران کمک کرده است این آبراههای کلیدی را بهطور موثر مسدود کند و از آنها بهعنوان اهرمی علیه آمریکا استفاده کند.
این منابع به سیانان گفتند ارتش آمریکا همچنین ممکن است تهدید پیشین ترامپ برای حمله به اهداف دوگانه و زیرساختی، از جمله تاسیسات انرژی، را عملی کند تا حکومت ایران را به پای میز مذاکره وادار کند.
یک مقام آمریکایی به واشینگتنپست گفت نیروهای آمریکا در دوره آتشبس با جمهوری اسلامی از این فرصت برای بازآرایی و تامین مجدد ناوها و هواپیماها استفاده کردهاند و ارتش در صورت صدور دستور، آماده ازسرگیری حملات است.
در همین حال، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، پنجشنبه اعلام کرد گروه تهاجمی ناو هواپیمابر یواساس جورج دبلیو بوش با هزاران نیروی آمریکایی اضافی و دهها جنگنده پیشرفته وارد منطقه شده است. در حال حاضر مشخص نیست چه ماموریتی به ناو بوش واگذار خواهد شد.
ناو هواپیمابر یواساس جورج دبلیو بوش به ناوهای هواپیمابر جرالد فورد و آبراهام لینکلن میپیوندد تا توان دفاع هوایی و حملات دوربرد آنها را تکمیل میکند.
بسیاری از ناوهای جنگی آمریکا در خاورمیانه مامور اجرای محاصره بنادر ایران از سوی ترامپ هستند.
دونالد ترامپ گفت برخلاف گزارش رسانهها، او نهتنها برای پایان جنگ با جمهوری اسلامی «بیقرار» نیست، بلکه تحت هیچ فشاری قرار ندارد. او افزود: «هر چقدر که لازم باشد وقت دارم، اما ایران ندارد؛ فرصت رو به پایان است!» ترامپ گفت توافق تنها زمانی انجام خواهد شد که برای آمریکا مناسب باشد.
ترامپ در این پست نوشت: «نیروهای دریایی جمهوری اسلامی در کف دریا قرار دارند، نیروی هوایی آن نابود شده است، سامانههای ضدهوایی و راداری آن از بین رفتهاند، رهبرانش دیگر در میان ما نیستند.»
رییسجمهوری آمریکا با اشاره به محاصره دریایی نوشت: «محاصره کاملا نفوذناپذیر و قدرتمند است و از آنجا به بعد فقط بدتر میشود. زمان به نفع آنها نیست.»
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد ارتش این کشور برای ازسرگیری درگیری با جمهوری اسلامی آماده است و تلآویو برای حمله به اهدافی از جمله رهبران و زیرساختهای انرژی در ایران، منتظر تایید آمریکا است.
کاتز پنجشنبه سوم اردیبهشت در جریان یک نشست ارزیابی امنیتی گفت: «اسرائیل آماده است جنگ علیه جمهوری اسلامی را از سر بگیرد. ارتش اسرائیل در حوزه دفاعی و تهاجمی آماده است و اهداف مشخص شدهاند.»
او افزود اسرائیل «در درجه اول برای تکمیل حذف سلسله رهبری خامنهای و جانشینان آن» و همچنین هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی و برق ایران، منتظر تایید آمریکا است.
کاتز همچنین گفت: «این بار حمله متفاوت و مرگبار خواهد بود و ضربات ویرانگری در دردناکترین نقاط وارد خواهد کرد، پس از ضربات بزرگی که تاکنون به رژیم ایران وارد شده و میتواند پایههای آن را به لرزه درآورد.»
ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، نیز دوم اردیبهشت اعلام کرد که ارتش این کشور همچنان در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارد و در بحبوحه آتشبسهای شکننده در ایران و لبنان، آماده از سرگیری جنگ در تمامی جبهههاست.
زمیر در سخنرانی خود برای ۱۲۰ سرباز برگزیده که در مراسم روز استقلال در اقامتگاه ریاستجمهوری مورد تقدیر قرار گرفتند، گفت: «در حال حاضر، ارتش اسرائیل سطح بالایی از آمادهباش و آمادگی را حفظ کرده و آماده است بلافاصله و با قدرت به عملیات رزمی در تمامی جبههها بازگردد.»
خرید مهمات
وزارت دفاع اسرائیل پنجشنبه اعلام کرد ۲۰۰ میلیون دلار دیگر مهمات هوایی به شرکت تسلیحاتی البیت سفارش داده است.
مهمات هوایی شامل موشکها و دیگر بمبهایی است که جنگندههای اسرائیل برای حملات و رهگیریها از آنها استفاده میکنند.
در ماه ژانویه نیز قراردادی مشابه به ارزش ۱۸۳ میلیون دلار میان وزارت دفاع اسرائیل و شرکت البیت برای تامین مهمات هوایی امضا شده بود.
بنیامین نتانیاهو اول اردیبهشت گفته بود در هر نسل کسانی برای نابودی اسرائیل قیام میکنند و این بار جمهوری اسلامی برای حملهای گسترده برنامهریزی کرده بود: «حکومت آیتاللهها برای یک هولوکاست دیگر برنامهریزی میکرد. میخواست ما را با بمب اتم و هزاران موشک بالیستیک نابود کند.»
نتانیاهو افزوده بود: «اگر عمل نکرده بودیم، اسامی نطنز و اصفهان و فردو، در کنار اسامی اردوگاههای مرگ آشوویتس و تربلینکا و دیگران در تاریخ قرار میگرفتند. اما به همراه آمریکا اقدام کردیم و جلوی آن را گرفتیم.»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، و مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره سردرگمی مسئولان جمهوری اسلامی در تشخیص رهبر، متنی مشترک در حساب کاربری خود در ایکس منتشر کرده و نوشتند که با تبعیت کامل از رهبری، دشمن را پشیمان خواهند کرد.
در این متن مشترک آمده: «تندرو و میانهرو وجود ندارد و همه ما «ایرانی» و «انقلابی» هستیم.»
پیشتر هم محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، در واکنش به پست ترامپ نوشته بود که در جمهوری اسلامی فقط یک رهبر داریم.
ترامپ عصر پنجشنبه در تروث سوشال نوشت: «ایران در حال حاضر با دشواری زیادی در تشخیص اینکه رهبرش چه کسی است، مواجه است؛ آنها واقعا نمیدانند! درگیریهای داخلی میان «تندروها» که در میدان نبرد بهشدت در حال شکست خوردن هستند، و «میانهروها» که چندان هم میانهرو نیستند (اما در حال کسب احترام هستند)، بهشدت بالا گرفته است.»