جنگ مرتبط با ایران و اختلال در مسیرهای هوایی خاورمیانه، الگوی سفر مسافران مستقر در امارات متحده عربی را تغییر داده و باعث افزایش قیمت بلیط، کاهش پروازهای مستقیم و طولانی‌تر شدن مسیرها شده است. در این شرایط، بسیاری از مسافران به جای پرداخت نقدی، به استفاده از «مایل‌های پروازی» روی آورده‌اند تا انعطاف‌پذیری بیشتری در برنامه‌ریزی سفر خود داشته باشند.

در گزارشی که نشریه اماراتی گلف‌نیوز منتشر کرده آمده، مایل‌های پروازی که پیش‌تر بیشتر برای ارتقا به کلاس‌های بالاتر استفاده می‌شدند، اکنون به ابزاری برای مدیریت ریسک تبدیل شده‌اند. مسافران با رزرو چند گزینه پروازی و لغو آن‌ها در زمان نزدیک به سفر، تلاش می‌کنند از نوسانات قیمت و تغییر مسیرها در امان بمانند؛ در حالی که محدودیت ظرفیت پروازها و مشکلات تامین سوخت در تنگه هرمز نیز فشار را بر بازار افزایش داده است.

هم‌زمان، شرکت‌های هواپیمایی با سخت‌گیری بیشتر در قوانین برنامه‌های وفاداری و کاهش ارزش امتیازها تلاش می‌کنند از سوءاستفاده از این سیستم جلوگیری کنند. در مجموع، تحولات اخیر باعث شده مایل‌های پروازی بیش از گذشته به یک «ابزار مالی» برای مقابله با افزایش هزینه‌ها و قطعی نبودن سفرها تبدیل شوند.

