به گزارش رویترز، دلار آمریکا در آستانه ثبت نخستین رشد هفتگی خود در سه هفته اخیر قرار گرفته است؛ موضوعی که تحلیلگران آن را ناشی از توقف مذاکرات میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی و تداوم تردید در مورد وضعیت خاورمیانه میدانند.
در حالی که لبنان و اسرائیل آتشبس خود را برای سه هفته تمدید کردهاند، حکومت ایران با انتشار تصاویری از عملیات نیروهایش در یک کشتی باری، کنترل خود بر تنگه هرمز را به نمایش گذاشته است؛ مسالهای که زمان بازگشایی این مسیر حیاتی انرژی را نامشخص کرده است. به گفته آکیهیکو یوکو، تحلیلگر بانک میتسوبیشی توافجی، «پیشرفت نکردن مذاکرات باعث شده قیمت نفت در سطوح بالا باقی بماند و این موضوع از دلار حمایت کرده است.»
شاخص دلار در سطح ۹۸.۸۱ تقریباً بدون تغییر باقی مانده، اما در مسیر ثبت رشد هفتگی حدود ۰.۵۹ درصدی قرار دارد. در همین حال، دلار بهعنوان دارایی امن در شرایط نااطمینانی تقویت شده، در حالی که ین ژاپن برای پنجمین روز متوالی تضعیف شده است. همزمان، بانکهای مرکزی از جمله بانک ژاپن و بانک اروپای مرکزی احتمالاً در کوتاهمدت نرخ بهره را ثابت نگه میدارند، هرچند انتظار میرود در ماههای آینده برای مهار فشارهای تورمی اقدام به افزایش نرخها کنند.