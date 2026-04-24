این گزارش به نقل از چند منبع آگاه نوشت در صورتی که آتش‌بس کنونی با تهران فروبپاشد، مقام‌های نظامی آمریکا در حال تدوین طرح‌های جدیدی برای هدف قرار دادن توانمندی‌های جمهوری اسلامی در تنگه هرمز هستند.

به گفته این منابع، این گزینه‌ها که بخشی از چند مجموعه اهداف در دست بررسی است، شامل حملاتی با تمرکز ویژه بر «هدف‌گیری پویا» علیه توانمندی‌های حکومت ایران در اطراف تنگه هرمز، بخش جنوبی خلیج فارس و دریای عمان می‌شود.

این منابع با اشاره به حملات احتمالی علیه قایق‌های تندرو کوچک، شناورهای مین‌گذار و دیگر دارایی‌های نامتقارن گفتند این توانمندی‌ها به تهران کمک کرده است این آبراه‌های کلیدی را به‌طور موثر مسدود کند و از آن‌ها به‌عنوان اهرمی علیه آمریکا استفاده کند.

این منابع به سی‌ان‌ان گفتند ارتش آمریکا همچنین ممکن است تهدید پیشین ترامپ برای حمله به اهداف دوگانه و زیرساختی، از جمله تاسیسات انرژی، را عملی کند تا حکومت ایران را به پای میز مذاکره وادار کند.