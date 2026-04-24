تام کاتن، سناتور جمهوریخواه، پنجشنبه شب در گفتوگو با شان هانیتی در شبکه فاکسنیوز، با اشاره به روند مذاکرات با حکومت ایران، گفت تهران در حال پیروی از «الگوی همیشگی» خود برای طولانی کردن گفتوگوهاست. او با اشاره به اینکه «ایران هیچگاه در جنگی پیروز نشده، اما هیچگاه هم در مذاکره شکست نخورده است» افزود که این کشور «هرگز با کسی پشت میز مذاکره ننشسته که نویسنده کتاب «هنر معامله» باشد.» کاتن با اشاره به رویکرد دونالد ترامپ گفت: «اگر [حکومت] ایران فکر میکند میتواند با طولانی کردن مذاکرات بر او غلبه کند، سخت در اشتباه است و این اشتباه ممکن است با پاسخ نظامی آمریکا همراه شود.»
کاتن در ادامه با دفاع از سیاستهای واشینگتن، محاصره اعمالشده علیه ایران را «فوقالعاده موثر» توصیف کرد و گفت: «[حکومت] ایران تهدید کرده بود تنگه هرمز را میبندد، اما رییسجمهوری ترامپ آن را به روی همه - از جمله خود ایران - بسته است.» به گفته او، این اقدام باعث شده تهران «روزانه صدها میلیون دلار درآمدی را از دست بدهد که توان از دست دادنش را ندارد.» او همچنین هشدار داد که محدودیت ظرفیت ذخیرهسازی نفت میتواند ایران را ناچار به توقف تولید کند: «چاههای نفت مثل شیر آب نیستند که بهسادگی خاموش و روشن شوند… اگر مجبور به بستن آنها شوند، آسیبهایی ایجاد میشود که قابل بازگشت نیست.»
این سناتور جمهوریخواه با اشاره به فشارهای اقتصادی و نظامی بر حکومت ایران افزود: «زمان اکنون به نفع ایران نیست.» او در پاسخ به این پرسش که این وضعیت چه زمانی پایان مییابد، گفت: «فکر نمیکنم رهبری [حکومت] ایران بتواند زیر فشار ترامپ دوام بیاورد.» او تاکید کرد: «ما پیشتر توان نظامی آنها را نابود کردهایم و اکنون آنها را در یک فشار اقتصادی قرار دادهایم که هر روز شدیدتر میشود… این رییسجمهوری اوباما یا بایدن نیست؛ ترامپ از جنس دیگری است.»