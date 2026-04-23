پاپ لئو، رهبر کاتولیک‌های جهان، پنج‌شنبه کشتن معترضان در ایران را به‌طور قاطع محکوم کرد.

این موضع‌گیری پس از آن‌ است که دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، هفته گذشته او را به‌دلیل انجام ندادن این کار مورد انتقاد قرار داده بود.

لئو، نخستین پاپ آمریکایی، در سخنانی در پرواز بازگشت خود به رم پس از سفر به چهار کشور آفریقایی همچنین از مرگ «بسیاری» از غیرنظامیان در جنگ ابراز تاسف کرد و فروپاشی مذاکرات صلح آمریکا و جمهوری اسلامی را محکوم کرد.

او در پاسخ به پرسشی درباره کشتار معترضان در ایران، گفت: «من همه اقداماتی را که ناعادلانه هستند محکوم می‌کنم، گرفتن جان انسان‌ها را محکوم می‌کنم.»

او گفت: «وقتی یک رژیم، وقتی یک کشور تصمیماتی می‌گیرد که به‌طور ناعادلانه جان دیگران را می‌گیرد، بدیهی است که باید محکوم شود.»