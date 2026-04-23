نایبرییس مجلس: نخستین درآمد عوارض تنگه هرمز به حساب بانک مرکزی واریز شد
حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرییس مجلس شورای اسلامی، گفت نخستین درآمد حاصل از عوارض تنگه هرمز به حساب بانک مرکزی واریز شده است.
همزمان، محسن سلیمی، عضو هیات رییسه مجلس، گفت از منابع موثق شنیده است جمهوری اسلامی از کشتیهای عبوری از تنگه هرمز وجوهی اخذ کرده است.
سلیمی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، افزود میزان این وجوه را جمهوری اسلامی تعیین میکند و مبالغ اخذشده در حال واریز به «حساب واحد خزانه» هستند.
او اضافه کرد: «میزان و وجوه اخذ شده از هر کدام از این کشتیها بستگی به نوع و میزان محموله و میزان ریسکی که دارند متفاوت است و اینکه این عوارض به چه میزان و چگونه دریافت شود را تهران تعیین میکند به عبارتی قواعد را ما مشخص میکنیم.»