شاهزاده رضا پهلوی: چگونه انتظار دارید مردم بدون کمک خارجی بر جمهوری اسلامی غلبه کنند؟
شاهزاده رضا پهلوی در نشست خبری خود گفت: «دلیل وضعیت جنگی کنونی تنها و تنها رژیم [جمهوری اسلامی] است.»
او افزود: «حمله به زیرساختهای رژیم و نهادهای سرکوب خواسته مردم ایران بود. عملیات هوایی برای هدف گرفتن زیرساختهای سرکوب یک گام ضروری بود. شما چگونه انتظار دارید مردم بدون کمک خارجی بر رژیم غلبه کنند؟»
شاهزاده رضا پهلوی یادآور شد: «تمرکز مردم ایران اکنون چپ و راست نیست، بلکه بر آزادی است. کلمات نفرتپراکنانه نباید بخشی از گفتمان ما باشد.»
او همچنین از رویکرد دولت آلمان انتقاد کرد و ادامه داد: «مقامات دولت آلمان تحت فشار اخاذی رژیم هستند و آماده نیستند که با صدای مردم ایران و صدای بیصدایان دیدار کنند.»