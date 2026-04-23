او تاکید کرد: «ما مشکلی نداریم فوتبالیست‌های ایران بیایند، اما اجازه نمی‌دهیم برخی افراد وابسته به سپاه تروریستی در قالب مربی یا خبرنگار همراه تیم وارد شوند.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال عدم حضور ایران در جام جهانی و جایگزینی آن با ایتالیا مطرح شده است. روبیو نیز به این احتمال اشاره کرد و گفت در صورت انصراف ایران، «ممکن است ایتالیا جایگزین شود»، اما افزود اگر ایران شرکت نکند «این تصمیم خودشان خواهد بود.» در همین حال، فیفا تاکید کرده که بازی‌های مرحله گروهی ایران در نزدیکی لس‌آنجلس و در سیاتل طبق برنامه در ماه ژوئن برگزار خواهد شد و ایران همچنان برای حضور در این رقابت‌ها آماده می‌شود.

پیشنهاد جایگزینی ایران با ایتالیا نخستین‌بار از سوی پائولو زامپولی، نماینده ویژه آمریکا، به‌عنوان یک طرح اضطراری مطرح شد. او در گفت‌وگو با آسوشیتدپرس تاکید کرد این پیشنهاد «سیاسی نیست» و گفت: «این یک رویا بود… برای مردم ایتالیا و ایتالیایی-آمریکایی‌ها.» به نوشته فاینشیال‌تایمز این موضوع پیش‌تر با دونالد ترامپ و رییس فیفا، جیانی اینفانتینو، نیز مطرح شده بود.

با این حال، مقام‌های ایتالیایی به‌سرعت این پیشنهاد را رد کردند. آندره‌آ آبودی، وزیر ورزش ایتالیا، گفت: «اول از همه، چنین چیزی ممکن نیست؛ دوم اینکه ایده خوبی هم نیست.» همچنین لوسیانو بونفیلیو، رییس کمیته المپیک ایتالیا، این پیشنهاد را «توهین‌آمیز» دانست و گفت: «برای حضور در جام جهانی باید شایستگی داشته باشید.» جانکارلو جورجتی، وزیر دارایی این کشور، نیز این ایده را «شرم‌آور» توصیف کرد.

در واشینگتن، عصر پنجشنبه سوم اردیبهشت، ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال محدودیت برای بازیکنان ایرانی گفت: «زیاد به آن فکر نکرده‌ام… سوال جالبی است» و افزود: «باید کمی درباره‌اش فکر کنم.» این اظهارات در حالی بیان می‌شود که ایران از نخستین تیم‌هایی بود که به جام جهانی صعود کرد، در حالی که ایتالیا برای سومین دوره پیاپی از حضور در این رقابت‌ها بازمانده است.



