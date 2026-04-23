شبکه خبری بلومبرگ پنج‌شنبه سوم اردیبهشت در گزارشی به بررسی کاهش قیمت مسکن در دبی پرداخت.

بر اساس این گزارش، قیمت خانه‌ها در دبی برای نخستین بار از زمان همه‌گیری کرونا کاهش یافته است.

کارشناسان معتقدند این افت قیمت، نتیجه مستقیم جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران است.

طبق شاخص قیمت مسکن که موسسه مشاوره املاک ولیواسترت (ValuStrat) تهیه کرده است، قیمت‌ها در ماه مارس نسبت به ماه قبل از آن ۵.۹ درصد کاهش یافته است.

این نخستین روند نزولی از سال ۲۰۲۰ تاکنون محسوب می‌شود. اگرچه با وجود این ریزش، قیمت‌ها همچنان در سطحی هستند که حدود شش ماه پیش بودند.

تاثیر تنش‌های منطقه‌ای بر بازار

رونق بی‌سابقه بازار املاک دبی در سال‌های اخیر نتیجه سرمایه‌گذاری خارجی و مهاجرت ثروتمندان بوده و قیمت‌ها از سال ۲۰۲۰ تاکنون بیش از ۷۰ درصد رشد کرده است، اما اکنون، رشد و ثبات این بازار تحت تاثیر جنگ میان جمهوری اسلامی، ایالات متحده و اسرائیل قرار گرفته است.

آمارهای موسسه ریدین (REIDIN) نشان می‌دهد ارزش معاملات مسکن در ماه مارس با افتی نزدیک به ۲۰ درصد، به حدود ۳۷.۲ میلیارد درهم (۱۰.۱ میلیارد دلار) رسیده است.

همچنین تعداد معاملات از حدود ۱۶ هزار فقره در ماه قبل، به ۱۳ هزار فقره کاهش یافته است.

لوئیس هاردینگ، مدیرعامل مجموعه بترهومز، در این باره گفت: «بازار به‌سرعت به دوران اوج خود باز نخواهد گشت و ما انتظار داریم قیمت‌ها کاهش یابد. با توجه به اینکه احتمالا رشد جمعیت مانند سال‌های گذشته نخواهد بود و هم‌زمان تعداد زیادی واحد مسکونی جدید آماده تحویل هستند، با کاهش تقاضا روبه‌رو خواهیم شد.»

100 %

خوش‌بینی انبوه‌سازان

با وجود این کاهش، انبوه‌سازان بزرگ دبی همچنان با احتیاط، خوش‌بین هستند.

سیاست‌هایی مانند ویزای طلایی باعث شده است دبی به مقصدی بلندمدت برای زندگی تبدیل شود و این موضوع به پایداری بازار کمک می‌کند.

کاترال‌اندا بن‌غاطی، مدیرعامل هلدینگ بن‌غاطی، به تلویزیون بلومبرگ گفت: «هنوز نقدینگی در بازار وجود دارد و رفتار کلی بازار نسبتا پایدار به نظر می‌رسد.»

با این حال، ریسک‌ها همچنان پابرجاست؛ به‌ویژه در بخش پیش‌فروش، که حدود سه‌چهارم معاملات دبی را تشکیل می‌دهد.

فروش در این بخش در ماه مارس ۱۳ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده احتیاط سرمایه‌گذاران است.

ساهیل خوسلا، مدیرعامل توسعه سوهو، معتقد است: «در بازار نگرانی‌هایی دیده می‌شود و بخش پیش‌فروش به‌دلیل ماهیت سرمایه‌گذاری، زودتر از بقیه آسیب می‌بیند. اما نگران سقوط آزاد قیمت‌ها نیستیم، زیرا تعداد مصرف‌کنندگان واقعی، کسانی که برای سکونت خرید می‌کنند، بیش از هر زمان دیگری است.»

در نهایت، اگرچه سازندگان همچنان با ارائه مشوق‌های جدید سعی در حفظ تقاضا دارند، اما آینده بازار مسکن دبی به‌شدت به ثبات منطقه و احساس امنیت سرمایه‌گذاران گره خورده است.