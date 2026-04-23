رونق بیسابقه بازار املاک دبی در سالهای اخیر نتیجه سرمایهگذاری خارجی و مهاجرت ثروتمندان بوده و قیمتها از سال ۲۰۲۰ تاکنون بیش از ۷۰ درصد رشد کرده است، اما اکنون، رشد و ثبات این بازار تحت تاثیر جنگ میان جمهوری اسلامی، ایالات متحده و اسرائیل قرار گرفته است.
آمارهای موسسه ریدین (REIDIN) نشان میدهد ارزش معاملات مسکن در ماه مارس با افتی نزدیک به ۲۰ درصد، به حدود ۳۷.۲ میلیارد درهم (۱۰.۱ میلیارد دلار) رسیده است.
همچنین تعداد معاملات از حدود ۱۶ هزار فقره در ماه قبل، به ۱۳ هزار فقره کاهش یافته است.
لوئیس هاردینگ، مدیرعامل مجموعه بترهومز، در این باره گفت: «بازار بهسرعت به دوران اوج خود باز نخواهد گشت و ما انتظار داریم قیمتها کاهش یابد. با توجه به اینکه احتمالا رشد جمعیت مانند سالهای گذشته نخواهد بود و همزمان تعداد زیادی واحد مسکونی جدید آماده تحویل هستند، با کاهش تقاضا روبهرو خواهیم شد.»
خوشبینی انبوهسازان
با وجود این کاهش، انبوهسازان بزرگ دبی همچنان با احتیاط، خوشبین هستند.
سیاستهایی مانند ویزای طلایی باعث شده است دبی به مقصدی بلندمدت برای زندگی تبدیل شود و این موضوع به پایداری بازار کمک میکند.
کاترالاندا بنغاطی، مدیرعامل هلدینگ بنغاطی، به تلویزیون بلومبرگ گفت: «هنوز نقدینگی در بازار وجود دارد و رفتار کلی بازار نسبتا پایدار به نظر میرسد.»
با این حال، ریسکها همچنان پابرجاست؛ بهویژه در بخش پیشفروش، که حدود سهچهارم معاملات دبی را تشکیل میدهد.
فروش در این بخش در ماه مارس ۱۳ درصد کاهش یافته که نشاندهنده احتیاط سرمایهگذاران است.
ساهیل خوسلا، مدیرعامل توسعه سوهو، معتقد است: «در بازار نگرانیهایی دیده میشود و بخش پیشفروش بهدلیل ماهیت سرمایهگذاری، زودتر از بقیه آسیب میبیند. اما نگران سقوط آزاد قیمتها نیستیم، زیرا تعداد مصرفکنندگان واقعی، کسانی که برای سکونت خرید میکنند، بیش از هر زمان دیگری است.»
در نهایت، اگرچه سازندگان همچنان با ارائه مشوقهای جدید سعی در حفظ تقاضا دارند، اما آینده بازار مسکن دبی بهشدت به ثبات منطقه و احساس امنیت سرمایهگذاران گره خورده است.
الکساندر دیکرو، رییس برنامه توسعه سازمان ملل متحد، اعلام کرد بیش از ۳۰ میلیون نفر بهدلیل پیامدهای جنگ ایران، از جمله اختلال در تامین سوخت و کود شیمیایی در آستانه فصل کشت، بار دیگر به فقر دچار خواهند شد.
دیکرو پنجشنبه سوم اردیبهشت در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت کمبود کود شیمیایی که بهدنبال اختلال در تردد کشتیهای باری در تنگه هرمز تشدید شده، از هماکنون به کاهش بهرهوری در بخش کشاورزی انجامیده است.
نخستوزیر پیشین بلژیک هشدار داد این روند احتمالا در ماههای آینده بر میزان تولید محصولات کشاورزی اثر منفی خواهد گذاشت: «ناامنی غذایی طی چند ماه آینده به اوج خود میرسد و نمیتوان کار زیادی برای مقابله با آن انجام داد.»
او همچنین به بحران انرژی و کاهش حوالههای مالی اشاره کرد و ادامه داد: «حتی اگر جنگ همین فردا پایان یابد، این پیامدها از پیش شکل گرفتهاند و بیش از ۳۰ میلیون نفر را دوباره به فقر خواهند کشاند.»
کاهش حوالههای مالی به معنای کاهش مبالغی است که مهاجران برای خانوادههای خود ارسال میکنند؛ وضعیتی که به افت درآمد خانوارها و وخامت شرایط معیشتی آنان منجر میشود.
بخش قابل توجهی از کود شیمیایی جهان در خاورمیانه تولید میشود و حدود یکسوم از عرضه جهانی آن از تنگه هرمز عبور میکند.
پیشتر بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و برنامه جهانی غذای سازمان ملل هشدار دادند جنگ ایران باعث افزایش قیمت مواد غذایی میشود و فشار بیشتری بر آسیبپذیرترین اقشار جهان وارد میکند.
وضعیت تنگه هرمز و جریان انرژی جهانی به یکی از محورهای اصلی بحران خاورمیانه تبدیل شده است.
روزنامه نیویورکتایمز پیشتر گزارش داد پس از حملات جمهوری اسلامی، تردد روزانه در تنگه هرمز از ۱۳۰ کشتی به ۸ کشتی رسیده است.
رییس برنامه توسعه سازمان ملل در ادامه اعلام کرد پیامدهای غیرمستقیم مناقشه ایران تاکنون بین ۰.۵ تا ۰.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را از بین برده است.
دیکرو افزود: «آنچه ساختنش دههها طول میکشد، میتواند در عرض ۸ هفته جنگ نابود شود.»
این بحران همچنین روند ارائه کمکهای بشردوستانه را با اختلال مواجه کرده است؛ منابع مالی کاهش یافته، در حالی که نیازها در مناطقی که پیشتر نیز با بحرانهای شدید دستوپنجه نرم میکردهاند، از جمله سودان، نوار غزه و اوکراین، افزایش یافته است.
رییس برنامه توسعه سازمان ملل در همین رابطه گفت: «ناچار خواهیم شد به برخی افراد بگوییم متاسفیم، اما امکان کمک به شما را نداریم. افرادی که برای ادامه زندگی به این کمکها وابستهاند، این حمایت را از دست میدهند و در وضعیت آسیبپذیرتری قرار میگیرند.»
این اظهارات در حالی مطرح میشوند که چشمانداز جنگ ایران و مذاکرات تهران و واشینگتن در هالهای از ابهام قرار دارد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اول اردیبهشت آتشبس موقت با تهران را تمدید کرد، اما محاصره تنگه هرمز و بنادر جنوبی ایران از سوی ارتش ایالات متحده همچنان ادامه دارد.
سران کشورهای اروپایی در نشستی در قبرس، پیامدهای مخرب جنگ با جمهوری اسلامی و تهدیدهای نظامی مستقیم تهران علیه اعضای خود را بررسی خواهند کرد.
رهبران ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، شامگاه پنجشنبه سوم اردیبهشت در حالی در شهر نیکوزیا، پایتخت قبرس، برای یک نشست غیررسمی گرد هم میآیند که قاره اروپا با جدیترین چالشهای امنیتی و اقتصادی دهههای اخیر روبهرو شده است.
فعالسازی ماده ۴۲.۷؛ پاسخ به حمله پهپادی به قبرس
رهبران حاضر در این نشست، امشب درباره بازنگری در ماده ۴۲.۷ پیمان اتحادیه اروپا، که مربوط به دفاع متقابل است، گفتوگو میکنند.
نیکوس کریستودولیدس، رییسجمهوری قبرس، پیش از شروع این اجلاس با صراحت اعلام کرد که اروپا برای پاسخ به حملات نظامی، به یک «دستورالعمل عملیاتی» روشن و واحد نیاز دارد.
نیاز به این برنامه دفاعی زمانی به یک ضرورت فوری تبدیل شد که در جریان جنگ اخیر با جمهوری اسلامی، پایگاه هوایی راهبردی «راف آکروتیری» بریتانیا در سواحل جنوبی قبرس هدف حملههای پهپادی قرار گرفت.
مقامهای ارشد قبرس اعلام کردند این حملات را به احتمال زیاد حزبالله لبنان انجام داده است.
این پایگاه، در دو حمله جداگانه هدف قرار گرفت که در نخستین مورد، برخورد یک پهپاد ایرانی از نوع «شاهد» به باند فرودگاه، خسارتهایی بر جای گذاشت. پدافند هوایی، چند ساعت بعد توانست دو پهپاد دیگر را رهگیری و منهدم کند.
از آنجا که قبرس عضو ناتو نیست، دولت این کشور بر همکاری و تقویت توان دفاعی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاکید دارد.
از سوی دیگر، با توجه به اینکه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بارها ناتو را «ببر کاغذی» خوانده است، رهبران اروپا اکنون مصمم هستند تا بدون وابستگی کامل به چتر حمایتی آمریکا، از امنیت مرزهای خود محافظت کنند.