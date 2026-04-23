شاهزاده رضا پهلوی خطاب به کشورهای اروپایی گفت: «در سمت درست تاریخ و عدالت بایستید. مردم ایران دشوارترین کار را انجام داده‌اند و از جهان برای این کار اجازه نگرفتند. با اروپا یا بدون آن، مبارزه ما ادامه خواهد داشت.»

او خواستار حمایت کشورهای اروپایی از مردم ایران شد و افزود: «اگر شما با ما بایستید، جان خیلی‌ها را نجات خواهید داد و از خون‌ریزی بیشتر جلوگیری خواهید کرد.»

شاهزاده رضا پهلوی ادامه داد: «رژیم از داخل در حال فروپاشیدن است و ناچار شده نیروهایی را از عراق و لبنان و افغانستان وارد کشور کند که کار کثیف کشتن مردم را انجام دهند.»

او تاکید کرد: «من عامل هیچ کسی نیستم و عامل ملت ایران هستم.»