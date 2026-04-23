شاهزاده رضا پهلوی: اینترنت و نقض حقوق بشر باید در مذاکرات مطرح شوند
شاهزاده رضا پهلوی در نشست خبری در برلین گفت: «دهها میلیون ایرانی نام من را صدا زدند و همچنان صدا میزنند. نسل زد امروز بزرگترین حامیان من هستند.»
او افزود میان روایت رسانههای جهانی و واقعیتهای جاری در ایران شکافی عمیق وجود دارد و این رسانهها «نمیشنوند که مردم ایران در خیابانها چه میگویند».
شاهزاده رضا پهلوی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار ایراناینترنشنال درباره مطرح نشدن موضوعات حقوق بشری در مذاکرات تهران و واشینگتن گفت: «مردم ایران در مذاکرات نمایندهای ندارند و دلیل حضور من در برلین، منتقل کردن خواستههای مردم به سیاستمداران است.»
او قطع اینترنت در ایران را موضوعی «حیاتی» دانست و تاکید کرد: «یکی از جنبههای مذاکرات باید موضوعات حقوق بشری و اینترنت باشد.»
شاهزاده رضا پهلوی افزود: «آتشبس بین مردم ایران و رژیم برقرار نشده است. اروپا باید به موضوع اعدامها و زندانیان سیاسی بپردازد.»
او هشدار داد: «معتقد نیستم که مذاکرات با جمهوری اسلامی به وضعیت باثبات منجر خواهد شد. رژیم تلاش خواهد کرد که خود را تجدید قوا کند و این جای تاسف است چون مردم ایران همچنان در حال قتل عام شدن هستند.»
شاهزاده رضا پهلوی ادامه داد: «راه حل نهایی این است که کار رژیم را فیصله دهیم و این فرصتی بزرگ برای جهان است. برای رژیم طناب نجات نیندازید. مردم ایران به چیزی کمتر از نابودی رژیم بسنده نخواهند کرد.»