شمار کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش تاثیر جنگ بر اقتصاد جهانی تبدیل شده است.

بر اساس داده‌های موسسه «اس‌اندپی گلوبال مارکت اینتلیجنس»، اول اردیبهشت و پس از نزدیک به هشت هفته جنگ، تنها یک کشتی از تنگه هرمز عبور کرد. با این حال، دوم اردیبهشت و هم‌زمان با تلاش چند کشتی برای عبور، جمهوری اسلامی چند کشتی باری را هدف حمله قرار داد.

رز مری کلانیک، مدیر در یک اندیشکده سیاست خارجی، به نیویورک‌تایمز گفت: «این حملات نشان می‌دهد تهدیدهای ایران واقعی است و همین برای متوقف کردن تردد در تنگه کافی‌ست.»

این گزارش تاکید کرد که تهران همچنان بر تنگه هرمز تسلط دارد. وضعیتی که به جمهوری اسلامی امکان می‌دهد با وجود حملات آمریکا به اهدافی در داخل ایران و برقراری محاصره دریایی ، فشار بر اقتصاد جهانی را افزایش دهد و از این موقعیت به‌عنوان اهرم در مذاکرات احتمالی با واشینگتن استفاده کند.

در شرایط عادی، حدود یک‌پنجم نفت جهان و بخش قابل توجهی از گاز طبیعی از طریق تنگه هرمز منتقل می‌شود، اما با اختلال در این مسیر، قیمت انرژی در جهان افزایش یافته و هزینه‌های بیشتری به مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها تحمیل شده است.

بر اساس داده‌های آژانس بین‌المللی انرژی، عرضه جهانی نفت حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.

نیویورک‌تایمز نوشت جمهوری اسلامی این جنگ را به نبردی بر سر کشتیرانی و مسیرهای حیاتی انرژی نیز تبدیل کرده است. هرچند خطوط لوله زمینی بخشی از انتقال نفت را جبران کرده‌اند، اما این مسیرها توان جایگزینی کامل تنگه هرمز را ندارند.

پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، روزانه حدود ۱۳۰ کشتی از این تنگه عبور می‌کردند؛ رقمی که پس از حملات اخیر به حدود هشت کشتی کاهش یافته است.

در مقاطعی که تهران و واشینگتن از باز بودن مسیر خبر دادند، برخی کشتی‌ها به سمت تنگه هرمز حرکت کردند، اما با اعلام جمهوری اسلامی درباره تشدید برخورد، بسیاری مسیر خود را تغییر دادند یا متوقف شدند.

میشل ویزه بوکمن، تحلیلگر شرکت ویندوارد، گفت داده‌های ردیابی نشان می‌دهد پس از انتشار گزارش حمله به یک کشتی، دست‌کم ۳۳ شناور تلاش خود را برای عبور از تنگه متوقف کردند.

او افزود: «صبح شنبه نشانه‌هایی از شکل‌گیری اعتماد دیده می‌شد، اما خیلی زود همه‌چیز تغییر کرد.»

به گفته او، تنها ۱۲ کشتی بدون ارتباط با ایران موفق به عبور شدند؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از کشتی‌ها برای عبور نیازمند هماهنگی با جمهوری اسلامی و حرکت در مسیرهایی نزدیک به سواحل ایران هستند.

بوکمن تاکید کرد: «در عمل دیگر چیزی به نام آزادی ناوبری وجود ندارد.»

در تازه‌ترین خبرهای مرتبط، رسانه‌ها در ایران اعلام کردند دو کشتی «ام‌اس‌سی فرانچسکا» و «اپامینونداس» هدف قرار گرفته‌اند. شرکت مدیریت کشتی اپامینونداس اعلام کرد این شناور هنگام عبور از تنگه، هدف تیراندازی یک قایق مسلح قرار گرفته، اما خدمه آن سالم هستند و گزارشی از آسیب یا آلودگی دریایی منتشر نشده است.

بر اساس داده‌های موسسه «لویدز لیست اینتلیجنس»، از ۱۱ اسفند تا ۳۰ فروردین، ۳۰۸ کشتی مرتبط با ایران از تنگه هرمز عبور کرده‌اند؛ به‌طور میانگین روزانه شش کشتی. در مقابل، در همین بازه زمانی تنها ۹۰ کشتی بدون ارتباط با ایران از این مسیر عبور کرده‌اند.

ایالات متحده برای جلوگیری از عبور کشتی‌های ایرانی، از ۲۴ فروردین محاصره دریایی را آغاز کرد تا صادرات نفت ایران را محدود کند.

ارتش آمریکا اعلام کرده هیچ کشتی ایرانی موفق به عبور از این محاصره نشده و حتی یک نفتکش را توقیف کرده است. با این حال برخی تحلیلگران این اظهارات را زیر سوال برده‌اند.

در عین حال، گزارش‌ها حاکی از حضور محدود نظامی آمریکا در تنگه هرمز است.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرده به‌جای اسکورت کشتی‌ها، بالگردهای تهاجمی برای ایجاد بازدارندگی در منطقه مستقر شده‌اند.

با این حال، تحلیلگران می‌گویند تا زمانی که این حملات ادامه داشته باشد، شرکت‌های کشتیرانی تمایلی به بازگشت به این مسیر نخواهند داشت.

یکی از مدیران شرکت بزرگ کشتیرانی «هاپاگ-لوید» به نیویورک‌تایمز گفت حملات بدون هشدار، شرایط را به‌شدت غیرقابل پیش‌بینی کرده و اعتماد به امنیت این مسیر را از بین برده است.

در نهایت، آنچه در تنگه هرمز جریان دارد، یکی از گره‌های اصلی اقتصاد جهانی و معادلات جنگ شده است. جایی که هر کشتی، هر گذر و هر توقف، می‌تواند اثری مستقیم بر بازارهای جهانی بگذارد.