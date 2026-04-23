شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به حمله تروریستی به رستوران میکونوس و ترور فریدون فرخزاد در آلمان گفت جمهوری اسلامی به این اقدامات خود افتخار می کند و اروپا را نیز با موشکهای دوربرد تهدید می کند.
او افزود اکنون پرسش این است که آیا سیاستمداران کشورهای دیگر سمت مردم ایران میایستند یا در برابر شر کرنش خواهند کرد.
شاهزاده رضا پهلوی هشدار داد: «انتخاب اروپا میان جنگ و صلح نیست، بلکه بین یک رژیم خطرناک رو به احتضار و یک ایران آزاد است.»
او از کشورهای اروپایی خواست سفیران جمهوری اسلامی را اخراج و از دولت انتقالی حمایت کنند.
شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد دولت انتقالی او متعهد به صلح خواهد بود و جاهطلبی هستهای جمهوری اسلامی را برمیچیند.
او وعده داد یک ایران آزاد پایانی بر جنگهای نیابتی در منطقه خواهد بود.
شاهزاده رضا پهلوی در جریان نشست خبری خود در برلین، با اشاره به برخی تبلیغات در رسانههای غربی تاکید کرد قالیباف و عراقچی عملگرا نیستند و «چهره متفاوتی از همان ماشین کشتار رژیم هستند».
او هشدار داد اگر جمهوری اسلامی بر سر کار بماند، وقوع جنگهای بیشتر اجتنابناپذیر خواهد بود.
شاهزاده رضا پهلوی یادآورشد که خانواده کشتهشدگان و معترضان در شرایط کنونی نمیتوانند صدای خود را برسانند و پرسید نماینده مردم ایران و کشتهشدگان اعتراضات دیماه در مذاکرات چه کسی است؟
او افزود: «هیچ مذاکره و توافقی تهدیدات رژیم را رفع نخواهد کرد و به تغییر رفتار آن نخواهد انجامید.»
شاهزاده رضا پهلوی در جریان یک نشست خبری در برلین، از روزنامهنگاران آلمانی خواست وضعیت مردم ایران را روایت کنند و «اجازه ندهند از مردم ایران انسانیتزدایی شود».
او گفت: «با قطع اینترنت، مردم نمیتوانند جنایت حکومت را به جهان نشان دهند، اما عاملان حکومت روایت خود را در رسانهها و شبکههای اجتماعی منتشر میکنند.»
شاهزاده رضا پهلوی هشدار داد اکنون ۲۰ زندانی سیاسی در خطر اعدام قرار دارند.
او با اشاره به سخنان ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، یادآور شد جامعه جهانی به اندازه کافی از مردم ایران حمایت نکرده و وضعیت کنونی «این پیام را به دیکتاتورها مخابره می کند که به انداره کافی کشتار کنید تا در قدرت بمانید».
نیویورکتایمز گزارش داد با تشدید حملات جمهوری اسلامی به کشتیها در تنگه هرمز، تردد روزانه از حدود ۱۳۰ کشتی پیش از آغاز جنگ به هشت کشتی کاهش یافته است. افتی شدید که این آبراه را به یکی از اصلیترین اهرمهای فشار تهران بر اقتصاد جهانی تبدیل کرده است.
شمار کشتیهایی که از تنگه هرمز عبور میکنند، به یکی از مهمترین شاخصهای سنجش تاثیر جنگ بر اقتصاد جهانی تبدیل شده است.
بر اساس دادههای موسسه «اساندپی گلوبال مارکت اینتلیجنس»، اول اردیبهشت و پس از نزدیک به هشت هفته جنگ، تنها یک کشتی از تنگه هرمز عبور کرد. با این حال، دوم اردیبهشت و همزمان با تلاش چند کشتی برای عبور، جمهوری اسلامی چند کشتی باری را هدف حمله قرار داد.
رز مری کلانیک، مدیر در یک اندیشکده سیاست خارجی، به نیویورکتایمز گفت: «این حملات نشان میدهد تهدیدهای ایران واقعی است و همین برای متوقف کردن تردد در تنگه کافیست.»
این گزارش تاکید کرد که تهران همچنان بر تنگه هرمز تسلط دارد. وضعیتی که به جمهوری اسلامی امکان میدهد با وجود حملات آمریکا به اهدافی در داخل ایران و برقراری محاصره دریایی، فشار بر اقتصاد جهانی را افزایش دهد و از این موقعیت بهعنوان اهرم در مذاکرات احتمالی با واشینگتن استفاده کند.
در شرایط عادی، حدود یکپنجم نفت جهان و بخش قابل توجهی از گاز طبیعی از طریق تنگه هرمز منتقل میشود، اما با اختلال در این مسیر، قیمت انرژی در جهان افزایش یافته و هزینههای بیشتری به مصرفکنندگان و کسبوکارها تحمیل شده است.
بر اساس دادههای آژانس بینالمللی انرژی، عرضه جهانی نفت حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است.
نیویورکتایمز نوشت جمهوری اسلامی این جنگ را به نبردی بر سر کشتیرانی و مسیرهای حیاتی انرژی نیز تبدیل کرده است. هرچند خطوط لوله زمینی بخشی از انتقال نفت را جبران کردهاند، اما این مسیرها توان جایگزینی کامل تنگه هرمز را ندارند.
پیش از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴، روزانه حدود ۱۳۰ کشتی از این تنگه عبور میکردند؛ رقمی که پس از حملات اخیر به حدود هشت کشتی کاهش یافته است.
در مقاطعی که تهران و واشینگتن از باز بودن مسیر خبر دادند، برخی کشتیها به سمت تنگه هرمز حرکت کردند، اما با اعلام جمهوری اسلامی درباره تشدید برخورد، بسیاری مسیر خود را تغییر دادند یا متوقف شدند.
میشل ویزه بوکمن، تحلیلگر شرکت ویندوارد، گفت دادههای ردیابی نشان میدهد پس از انتشار گزارش حمله به یک کشتی، دستکم ۳۳ شناور تلاش خود را برای عبور از تنگه متوقف کردند.
او افزود: «صبح شنبه نشانههایی از شکلگیری اعتماد دیده میشد، اما خیلی زود همهچیز تغییر کرد.»
به گفته او، تنها ۱۲ کشتی بدون ارتباط با ایران موفق به عبور شدند؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از کشتیها برای عبور نیازمند هماهنگی با جمهوری اسلامی و حرکت در مسیرهایی نزدیک به سواحل ایران هستند.
بوکمن تاکید کرد: «در عمل دیگر چیزی به نام آزادی ناوبری وجود ندارد.»
در تازهترین خبرهای مرتبط، رسانهها در ایران اعلام کردند دو کشتی «اماسسی فرانچسکا» و «اپامینونداس» هدف قرار گرفتهاند. شرکت مدیریت کشتی اپامینونداس اعلام کرد این شناور هنگام عبور از تنگه، هدف تیراندازی یک قایق مسلح قرار گرفته، اما خدمه آن سالم هستند و گزارشی از آسیب یا آلودگی دریایی منتشر نشده است.
بر اساس دادههای موسسه «لویدز لیست اینتلیجنس»، از ۱۱ اسفند تا ۳۰ فروردین، ۳۰۸ کشتی مرتبط با ایران از تنگه هرمز عبور کردهاند؛ بهطور میانگین روزانه شش کشتی. در مقابل، در همین بازه زمانی تنها ۹۰ کشتی بدون ارتباط با ایران از این مسیر عبور کردهاند.
ایالات متحده برای جلوگیری از عبور کشتیهای ایرانی، از ۲۴ فروردین محاصره دریایی را آغاز کرد تا صادرات نفت ایران را محدود کند.
ارتش آمریکا اعلام کرده هیچ کشتی ایرانی موفق به عبور از این محاصره نشده و حتی یک نفتکش را توقیف کرده است. با این حال برخی تحلیلگران این اظهارات را زیر سوال بردهاند.
در عین حال، گزارشها حاکی از حضور محدود نظامی آمریکا در تنگه هرمز است.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرده بهجای اسکورت کشتیها، بالگردهای تهاجمی برای ایجاد بازدارندگی در منطقه مستقر شدهاند.
با این حال، تحلیلگران میگویند تا زمانی که این حملات ادامه داشته باشد، شرکتهای کشتیرانی تمایلی به بازگشت به این مسیر نخواهند داشت.
یکی از مدیران شرکت بزرگ کشتیرانی «هاپاگ-لوید» به نیویورکتایمز گفت حملات بدون هشدار، شرایط را بهشدت غیرقابل پیشبینی کرده و اعتماد به امنیت این مسیر را از بین برده است.
در نهایت، آنچه در تنگه هرمز جریان دارد، یکی از گرههای اصلی اقتصاد جهانی و معادلات جنگ شده است. جایی که هر کشتی، هر گذر و هر توقف، میتواند اثری مستقیم بر بازارهای جهانی بگذارد.
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، سوم اردیبهشت اعلام کرد قطع اینترنت در ایران اکنون به روز پنجاهوپنجم رسیده و از مرز ۱۲۹۶ ساعت فراتر رفته است.
بنا بر اعلام این نهاد، سطح دسترسی به اینترنت بینالمللی در ایران اکنون دو درصد وضعیت عادی است.
نتبلاکس افزود محدودیت در دسترسی به شبکه جهانی همچنان برقرار است و فعالیتهایی مانند تجارت آنلاین، سامانههای پرداخت و سایر بخشهای وابسته به فناوری دیجیتال را با اختلال مواجه کرده است.
پائولو زاپولی، نماینده ارشد رییسجمهوری آمریکا، به فیفا پیشنهاد داد تیم ملی فوتبال ایتالیا را در جام جهانی ۲۰۲۶ جایگزین تیم ایران کند.
مزدک میرزایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در این رابطه توضیح میدهد.