زلنسکی: هدف ما کمک به کشورهای حوزه خلیج فارس برای تقویت توان دفاعی خود است
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهور اوکراین در گفتوگویی با شبکه سیانان اعلام کرد که کشورش با کشورهای عربستان سعودی، قطر و امارات متحده عربی یک «توافق پهپادی» امضا کرده که هدف آن کمک به تولید پهپادها و سامانههای مقابله با پهپاد با هزینه بسیار کمتر است.
زلنسکی افزود: «یک پهپاد کمهزینه با طراحی جمهوری اسلامی (از نوع شاهد) میتواند بین ۸۰ تا ۱۳۰ هزار دلار قیمت داشته باشد. این پهپادها قرار نیست با موشکی به ارزش سه تا چهار میلیون دلار منهدم شوند، بلکه با یک رهگیر به ارزش حدود ۱۰ هزار دلار ساقط خواهند شد.»
زلنسکی تاکید کرد که هدفش کمک به کشورهای حوزه خلیج فارس برای تقویت توان دفاعی خود است.
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، با دفاع تمامقد از حضور اعضای تیم ملی فوتبال در تجمعات حکومتی، آن را یک «سنت حسنه» نامیده و گفته است بازیکنان با «میل و رغبت شخصی» در این برنامهها شرکت میکنند.
حضور اخیر ملیپوشان فوتبال در تجمعات حکومتی، در حالی که جمهوری اسلامی هنوز برای حضور تیم ملی در جام جهانی آمریکا بلاتکلیف است و مشخص نیست تیم امیر قلعهنویی به جام جهانی خواهد رفت یا نه، بار دیگر بحث قدیمی و جنجالی استفاده ابزاری از ورزش برای مقاصد ایدئولوژیک و سیاسی را داغ کرده است.
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، در پاسخ به شائبه اجباری بودن این حضور، با لحنی تدافعی گفت: «مگر این بازیکنان بچه هستند؟ خودشان علاقهمند هستند.»
اما واقعیت پشت این صحنهآراییها، ریشه در یکی از تاکتیکهای پروپاگاندا دارد که پیش از این در تاریکترین دوران قرن بیستم تجربه شده است.
الگوبرداری از دیکتاتوریهای تاریخی
استفاده از شهرت ورزشکاران برای ترویج یک فکر و ایدئولوژی خاص و جلا دادن به چهره یک نظام سیاسی، ابداع جدیدی نیست.
بنیتو موسولینی، دیکتاتور فاشیست ایتالیا، از نخستین کسانی بود که ظرفیت عظیم فوتبال را برای ترویج ایدئولوژی خود درک کرد.
او با تبدیل پیروزیهای تیم ملی ایتالیا در جامهای جهانی ۱۹۳۴ و ۱۹۳۸ به ابزار پروپاگاندا، بازیکنان را مجبور میکرد با پیراهنهای مشکی، نماد فاشیسم، و سلام نظامی وارد زمین شوند.
هدف دستگاه پروپاگاندای موسولینی، ترویج ایدئولوژی فاشیستی بود. در واقع، دیکتاتورها از ورزش به عنوان ابزاری استفاده میکنند تا مشکلات و بحرانهای خود را پشت پرده محبوبیت ورزشکاران و قهرمانیهای ورزشی پنهان کنند.
ادعای مهدی تاج درباره «علاقه شخصی» بازیکنان با یک پرسش جدی روبهرو است. اگر این حضور صرفا بر اساس علایق فردی است، چرا ملیپوشان پیش از آغاز اردوی تیم ملی در این تجمعات، که بیش از ۵۰ روز در جریان است، حضور فعالی نداشتند؟
پیش از آغاز اردوی تیم ملی و تحت نظارت مستقیم مسئولان فدراسیون، نشانه بسیار کمی از حضور ملیپوشان در این تجمعات دیده میشد. همچنین غیبت ستارههای دیگر رشتههای ورزشی نیز در این برنامهها مشهود است.
تعمیق شکاف؛ تیم ملی یا تیم حکومتی؟
این رفتار آشکار حاکمیت در استفاده ابزاری از بازیکنان، پیامدی جز عمیقتر شدن شکاف میان مردم و تیم ملی ندارد.
زخمی که از جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» و در نتیجه سکوت ملیپوشان در برابر سرکوب و کشتار مردم بر پیکر رابطه ملت و تیم ملی نشست، هنوز التیام نیافته است.
کشته شدن افرادی چون مهران سماک بهدست حکومت، نمادی از این گسست تاریخی است.مهران سماک همراه نامزدش در واکنش به باخت تیم ملی به آمریکا در جامجهانی قطر، در خودرو بوق میزد که با تیراندازی مستقیم ماموران به سرش کشته شد.
وقتی تیم ملی به جای آنکه «صدای مردم» باشد، به ویترین تجمعات حکومتی تبدیل میشود، دیگر نمیتوان انتظار داشت مردم تیم ملی را از آن خود بدانند.
همانطور که رسول خادم بهدرستی اشاره کرد، شادی مردم از باخت تیم ملی در جام جهانی قطر، حاصل عملکرد حاکمیتی است که ورزش را به گروگان گرفته است.
ادامه این مسیر، بیشازپیش، تیم ملی را از یک نهاد مردمی به یک ارگان تبلیغاتی حکومتی تبدیل میکند که در نهایت، بزرگترین بازنده آن نه سیاستمداران، بلکه خود فوتبال است.
در پی اقدام یک فرد در پاشیدن ماده رنگی به سوی شاهزاده رضا پهلوی در برلین، شماری از شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال، به این رویداد واکنش نشان دادند و از تیم محافظت او انتقاد کردند.
در یکی از این پیامها آمده است: «شاهزاده تمام امید ما برای عبور از روزای سخت و سیاهی است که این همه سال تحمل کردیم، چرا تیم محافظ ایشان نتوانست به موقع جلو فرد حمله کننده را بگیرد؟ اگر به جای آب گوجه، اسید یا هرچیز دیگری دستش بود چه؟»
شهروندی دیگر در پیامی مشابه گفت: «دقیقا تیم حفاظتی شاهزاده کجا هستند و چهکار میکنند؟ اگر خدای ناکرده به جای آب گوجه، اسید یا ماده سمی بود چه کار میکردیم؟ چرا آنقدر سهلانگاری کردید؟»
مخاطبی دیگر از شیراز نوشت: «امنیت شاهزاده رضا پهلوی برای ما بسیار بسیار مهم است. اگر اتفاقی برای ایشان رخ دهد، تیم امنیتیشان را نخواهیم بخشید. مراقب شاه ما باشید.»
مخاطبان دیگری نیز اشاره کردند با این سطح پایین از حفاظت، مهاجم میتوانست با سلاح سرد یا وسیله آسیبزای دیگری به شاهزاده رضا پهلوی حمله کند و پیامدهایی جدی به دنبال داشته باشد.
پلیس آلمان پنجشنبه سوم اردیبهشت در بیانیهای اعلام کرد شاهزاده رضا پهلوی پس از نشست خبری خود، با «مایع قرمزی که ظاهرا آب گوجه فرنگی بود» هدف قرار گرفت.
پلیس مردی که این اقدام را انجام داده بود بازداشت شد.
مخاطبی با اشاره به حمله نوشت: «میتوانیم بپرسیم پس این تیم امنیتی شاهزاده چه میکردند که یک نفر توانسته آنقدر راحت از پشت سر نزدیک شود و به ایشان حمله کند؟»
مخاطبی دیگر نیز به انتقاد از پلیس آلمان در مقابله با این حادثه و ایجاد فضای ایمن در اطراف محل نشست خبری پرداخت.
پلیس آلمان در بیانیهای اعلام کرد مردی که در مقابل کنفرانس مطبوعاتی بازداشت شد، هیچگونه اعتبارنامه یا کارت خبرنگاری همراه نداشت و پیشتر نیز مورد توجه پلیس قرار نگرفته بود.
در این بیانیه آمده است: «تحقیقات علیه او به اتهام ضرب و جرح، تخریب اموال و توهین به افراد فعال در عرصه سیاسی در حال شروع است.»
شهروندی از خرمآباد نیز با اشاره به نقش شاهزاده رضا پهلوی در جریان مبارزه با جمهوری اسلامی، گفت: «جان شاهزاده جان میلیونها ایرانی است؛ مراقب امنیت و جان ایشان باشید. حال ما داخل ایران بعد از دیدن حمله به ایشان بد شده.»
مخاطبی دیگر در پیامی مشابه گفت این حمله به شدت او و اطرافیانش را مضطرب کرده است.
سفر شاهزاده رضا پهلوی در روز سوم اردیبهشت به برلین شامل دیدار و گفتوگو با مقامهای منتخب از طیفهای مختلف سیاسی آلمان در پارلمان این کشور و نشست خبری میشود.
او قرار است در جمع ایرانیان خارج از کشور سخنرانی کند.
شاهزاده رضا پهلوی در تجمعی مقابل پارلمان آلمان در برلین از کشورهای غربی خواست مطالبات حداقلی مردم ایران را در مذاکراتی که نمایندهای از طرف ملت ایران حضور ندارد، مطرح کنند.
شاهزاده رضا پهلوی گفت: «بیش از هشت هفته است که هممیهنان ما در سکوت مطلق و بدون کوچکترین ارتباطی در شرایط بسیار بحرانی به سر میبرند. زمانی که جهان به فکر آتشبس و مذاکره است، فراموش نکنیم که جنگ دیگری که ۴۷ سال پیش شروع شد، آتشبسی اعلام نکرده است. در همین دو هفته پیش ۱۹ نفر در ایران اعدام شدند.»
شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد: «یک چیزی را نباید فراموش کنیم و آن هم اتفاقی است که در هیجدهم و نوزدهم دی اتفاق افتاد. اتفاقی که هرگز در ذهن عمومی ملت ایران فراموش نخواهد شد.»
او گفت: «در هفته آینده قرار است ۲۰ نفر دیگر اعدام شوند. تا کی؟ این سؤال ما از جهانی است که تا کنون به خاطر مماشات، به خاطر برخورد سیاسی به دنبال تغییر رفتار این نظام بوده است.»
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال، جمعیت ایرانیان در برلین را نشان میدهد که در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی و برای سخنرانی او تجمع کردهاند.