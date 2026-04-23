تانکر ترکرز در شبکه ایکس نوشت: نفتکش «مجستیک ایکس» که بسیاری از ردیاب‌ها آن را با نام «فونیکس» می‌شناسند، از سال ۲۰۲۳ در انتقال حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت برای جمهوری اسلامی نقش داشته است.

به گزاش تانکر ترکرز، نفتکش «مجستیک ایکس» که پیش‌تر با نام‌های «کیوتو» و «لونا لیک» فعالیت می‌کرد، در سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ دست‌کم سه بار در ونزوئلا حضور داشته است.

نیروهای آمریکایی این نفتکش را بامداد سوم اردیبهشت در اقیانوس هند توقیف کردند.

پیشتر وزارت جنگ آمریکا پنجشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «طی شب گذشته، نیروهای ایالات متحده یک عملیات "بازرسی و سوار شدن با حق بازرسی" را بر روی کشتی بی‌تابعیتِ تحریم‌شده‌ ام/تی مجستیک ایکس (M/T Majestic X) که در حال حمل نفت از ایران بود، در اقیانوس هند و در محدوده مسئولیت فرماندهی هند-پاسیفیک (ایندیپاسکام) انجام دادند.»

در این بیانیه آمده است: «ما به اجرای جهانی اقدامات مربوط به کنترل دریایی ادامه خواهیم داد تا شبکه‌های غیرقانونی را مختل کنیم و کشتی‌هایی را که از ایران حمایت مادی ارائه می‌کنند، در هر جایی که فعالیت می‌کنند، توقیف کنیم.»