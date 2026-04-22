گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، پیش از دور بعدی مذاکرات میان بیروت و اورشلیم که قرار است در واشینگتن برگزار شود، گفت اسرائیل «هیچ اختلاف جدی» با لبنان ندارد.

او در مراسم روز استقلال اسرائیل در حضور دیپلمات‌ها گفت: «پس از بیش از ۴۰ سال تصمیم تاریخی برای مذاکره مستقیم با لبنان گرفتیم.»

سعار با اشاره به وضعیت لبنان گفت این کشور «به‌طور عملی تحت نفوذ ایران از طریق حزب‌الله» قرار دارد و افزود: «حزب‌الله دشمن مشترک اسرائیل و لبنان است. همان‌طور که امنیت اسرائیل را تهدید می‌کند، به حاکمیت لبنان هم آسیب می‌زند و آینده آن را تهدید می‌کند.»

او تاکید کرد اختلافات میان دو کشور محدود به «چند اختلاف مرزی جزئی» است که قابل حل هستند و گفت: «مانع صلح و عادی‌سازی روابط فقط یک چیز است: حزب‌الله.»

وزیر خارجه اسرائیل همچنین از دولت لبنان خواست «برای مقابله با ساختاری که حزب‌الله در خاک این کشور ایجاد کرده، همکاری کند» و گفت این همکاری برای لبنان ضروری است.