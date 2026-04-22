کاخ سفید: ایران باید اورانیوم غنیشده خود را به آمریکا تحویل دهد
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد حکومت ایران باید در چارچوب مذاکرات برای پایان دادن به جنگ، با تحویل اورانیوم غنیشده خود به ایالات متحده موافقت کند. او این اظهارات را در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز مطرح کرد.
به گزارش رویترز، سخنگوی کاخ سفید همچنین در کنفرانس مطبوعاتی بعدازظهر چهارشنبه اعلام کرد ترامپ در موضوع تمدید آتشبس، خواستار دریافت پاسخی «یکپارچه» از سوی تهران است، اما هنوز هیچ مهلتی برای این منظور تعیین نکرده است.
لیویت در واکنش به گزارشهای منتشر شده در مورد تعیین مهلت چند روزه برای پذیرش توافق گفت: «ترامپ نگفت که تمدید آتش بس ۳ تا ۵ روز است. خودش به صلاحدید خودش تصمیم خواهد گرفت که جدول زمانی چطور باشد.»
سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد: «به رژیم ایران این انعطاف پذیری را نشان دادیم تا با یک پیشنهاد منسجم و یکدست جلو بیایند چون بیشتر رهبرانشان از صحنه روزگار محو شدهاند و بینشان اختلاف و چنددستگی زیادی وجود دارد.»
در همین حال، این مقام آمریکایی تاکید کرد که ترامپ از روند اجرای محاصره علیه ایران «رضایت» دارد.
لیویت این محاصره را بخشی از «عملیات خشم اقتصادی» توصیف کرد و گفت این اقدام «در حال خفه کردن اقتصاد ایران» است و روزانه حدود ۵۰۰ میلیون دلار برای این کشور هزینه دارد. او تاکید کرد که ایالات متحده «اهرم کامل» را در این وضعیت در اختیار دارد.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد نیروهای نظامی آمریکا در چارچوب اجرای محاصره علیه جمهوری اسلامی ۲۹ شناور را وادار کردهاند مسیر خود را تغییر دهند یا به بنادر بازگردند. این نهاد در واکنش به گزارشهای اخیر رسانهای تاکید کرد که گزارشها درباره عبور برخی کشتیهای تجاری از محاصره صحت ندارد.
به گفته سنتکام، گزارشهایی در ۲۴ ساعت گذشته که از کشتیهای M/V Hero II، M/V Hedy و M/V Dorena بهعنوان نمونه عبور از محاصره نام بردهاند «نادرست» است. این فرماندهی اعلام کرد نفتکشهای با پرچم ایران، Hero II و Hedy، پس از رهگیری توسط نیروهای آمریکایی در اوایل هفته جاری، اکنون در چابهار لنگر انداختهاند و از محاصره عبور نکردهاند. همچنین کشتی Dorena که پیشتر تلاش کرده بود محاصره را نقض کند، در حال حاضر در اقیانوس هند تحت اسکورت یک ناوشکن نیروی دریایی آمریکا قرار دارد.
سنتکام در ادامه تاکید کرد ارتش آمریکا دارای دامنه عملیاتی جهانی است و نیروهای این کشور در سراسر خاورمیانه و فراتر از آن در حال اجرای این محاصره هستند.
به گزارش واشینگتنپست، دولت دونالد ترامپ ارسال بخشی از محمولههای نقدی دلار به عراق را متوقف کرده است؛ اقدامی که حدود ۵۰۰ میلیون دلار از درآمدهای نفتی این کشور را تحت تاثیر قرار میدهد. به گفته منابع آگاه، این تصمیم در بحبوحه افزایش تنش میان واشینگتن و بغداد و در چارچوب فشار آمریکا برای مهار شبهنظامیان همسو با حکومت ایران و تاثیرگذاری بر انتخاب نخستوزیر جدید عراق اتخاذ شده است.
مقامهای عراقی میگویند این توقف تنها بخشی از انتقالها - حدود ۵ درصد - را شامل میشود، اما همین میزان نیز نگرانیهایی جدی درباره ثبات اقتصادی ایجاد کرده است. دلارهای ارسالی آمریکا نقش کلیدی در تقویت دینار عراق دارند و برخی منابع هشدار دادهاند در صورت تداوم این وضعیت، اقتصاد شکننده این کشور با پیامدهای جدی روبهرو خواهد شد.
این اقدام همزمان با تلاش واشینگتن برای شکلگیری دولتی در بغداد با رویکردی متفاوت نسبت به گروههای مورد حمایت حکومت ایران صورت میگیرد. در همین حال، روابط دو کشور در پی حملات منتسب به این گروهها علیه منافع آمریکا به پایینترین سطح خود رسیده و تنشهای دیپلماتیک میان دو طرف افزایش یافته است.
وزیر خزانهداری آمریکا گفت که معافیت تحریمی نفت بارگیریشده روسیه و ایران را ۳۰ روز دیگر تمدید کرده است. همزمان، ادعای کسب ۱۴ میلیارد دلار سود برای جمهوری اسلامی بابت معافیت ۳۰ روزه اول را «افسانه» خواند.
اسکات بسنت، چهارشنبه دوم اردیبهشت در جلسه بررسی بودجه کمیته تخصیص بودجه سنا گفت که این تصمیم در پی درخواست ۱۰ کشور آسیبپذیر در برابر کمبود نفت اتخاذ شده است.
او افزود: «وزارت خزانهداری با اعطای معافیتهای تحریمی به ایران و روسیه توانست بیش از ۲۵۰ میلیون بشکه نفت در دریا را آزاد کند. در صورت انجام نشدن این اقدام، قیمتها بالاتر میرفت.»
وزیر خزانهداری آمریکا، همچنین گفت ادعای کسب ۱۴ میلیارد دلار سود برای جمهوری اسلامی از محل لغو تحریمها «افسانه» است.
این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بسنت تنها دو روز پیش گفته بود واشینگتن این معافیت را تمدید نخواهد کرد. بر اساس تصمیم تازه، خرید نفت و فرآوردههایی که تا پیش از جمعه روی کشتیها بارگیری شدهاند، تا ۲۶ اردیبهشت (۱۶ مه) مجاز خواهد بود.
وزارت خزانهداری آمریکا معافیت تحریمی نفت روسیه را روز جمعه ۲۸ فروردین اعلام کرد اما آن زمان به معافیت تحریمی نفت ایران اشاره نکرد.
سیانبیسی جمعه نوشت که این معافیت به به کشورها اجازه میدهد نفت خام و فرآوردههای نفتی روسیه را که تا جمعه ۲۸ فروردین روی کشتیها بارگیری شدهاند، تا ۲۶ اردیبهشت (۱۶ مه) خریداری کنند.
این رسانه به نقل از یک سخنگوی وزارت خزانهداری نوشت: «در حالی که مذاکرات [با حکومت ایران] شتاب گرفته، خزانهداری میخواهد اطمینان یابد که نفت به دست کسانی که به آن نیاز دارند، میرسد.» این در حالی است که تنها دو روز پیش از آن، وزیر خزانهداری گفته بود که واشینگتن نه معافیت ۳۰ روزه برای نفت روسیه و نه معافیت دیگری برای نفت ایران را که قرار است یکشنبه ۳۰ فروردین منقضی شود، تمدید نخواهد کرد.»
انتقادها به کاهش فشار تحریمی
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، از کاهش فشار تحریمها بر نفت روسیه انتقاد کرد و گفت چنین اقداماتی میتواند منابع مالی جنگ مسکو را تقویت کند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که پس از حملات آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، تهران عملا تنگه هرمز را مسدود کرده؛ اقدامی که باعث جهش قیمت نفت و افزایش قیمت بنزین در آمریکا شده است.
همزمان محمود نبویان، نماینده مجلس و از اعضای هیات اعزامی جمهوری اسلامی به پاکستان، گفت: «در طول جنگ فروش نفت ما بسیار بیشتر شد؛ ما حالا همه نفتهای روی آب را به دو برابر قیمت فروختیم و الان یک قطره هم نفت روی آب نداریم.»
در همین حال، واشینگتنپست ۲۹ فروردین گزارش داد تحلیل تصاویر ماهوارهای و دادههای دریایی نشان میدهد در روزهای اخیر دستکم پنج نفتکش خالی وارد بنادر ایران در خلیج فارس شده و بارگیری میلیونها بشکه نفت را آغاز کردهاند.
در این گزارش آمده بود همزمان، پنج نفتکش دیگر که در نزدیکی بندر چابهار مستقر بودند و در مجموع حدود ۹ میلیون بشکه نفت حمل میکردند، از منطقه خارج شدهاند، اما مقصد فعلی آنها مشخص نیست.
همچنین فاکسنیوز ۲۶ فروردین به نقل از شرکت اطلاعات دریایی «ویندوارد» گزارش داد دهها میلیون بشکه نفت ایران خارج از مسیرهای رسمی جابهجا شده است.
به گزارش فاکسنیوز، این شرکت اعلام کرده جمهوری اسلامی برای دور زدن محاصره جدید آمریکا از شبکههای مخفی انتقال نفت در دریا استفاده میکند؛ محاصرهای که به نوشته این شبکه، از ۲۴ فروردین و پس از شکست مذاکرات تهران و واشینگتن آغاز شد.
اول فروردین، خبرگزاری رویترز گزارش داد دولت ترامپ با صدور معافیتی ۳۰ روزه، فروش موقت نفت در حال انتقال ایران در دریا را برای مهار فشار بر بازار انرژی مجاز کرده است.
برخی تحلیلها نشان میدهد معافیتهای هدفمند آمریکا، در کنار تلاش برای مهار نوسان بازار نفت، میتواند مسیر بخشی از نفت ایران و روسیه را از چین به سمت پالایشگران هندی تغییر دهد.
از سوی دیگر، اظهارات نبویان در حالی مطرح میشود که مقامهای آمریکایی تاکید دارند این معافیتها به معنای افزایش درآمد جمهوری اسلامی نیست و هدف اصلی آن کنترل بازار انرژی است؛ روایتی که با ادعاهای مطرحشده از سوی مقامهای حکومت ایران در تضاد قرار دارد.
این معافیتهای کوتاهمدت در حالی بهعنوان ابزاری برای مدیریت بازار انرژی مطرح میشوند که از نگاه منتقدان، میتوانند پیامهای متناقضی درباره میزان پایبندی واشینگتن به سیاست فشار حداکثری علیه تهران و مسکو ارسال کنند.
در همین چارچوب، طی حدود یک ماه گذشته دستکم ۱۸ معترض و زندانی سیاسی اعدام شدهاند که بخش قابلتوجهی از آنها از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ بودند.
این در حالی است که به گزارش سازمان فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، جمهوری اسلامی در کل سال ۱۴۰۴ دستکم ۵۲ زندانی را با اتهامهای سیاسی و امنیتی اعدام کرده بود. بر این اساس، میانگین اعدام ماهانه در سال گذشته حدود ۴ نفر است که در قیاس با ۱۸ زندانی اعدام شده در روزهای منتهی به اردیبهشت ۱۴۰۶، افزایش ماهانه ۴.۱ برابری را نشان میدهد؛ چیزی نزدیک به ۳۱۵ درصد افزایش نسبت به میانگین ماهانه سال قبل.
این بررسی آماری نشان میدهد جمهوری اسلامی در برخورد با پروندههای سیاسی و امنیتی، از الگوی پیشین خود عبور کرده و بیش از گذشته به اجرای احکام اعدام روی آورده است.