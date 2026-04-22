عضو کمیسیون امور داخلی مجلس: تنگه را فقط به اذن رهبری باز و بسته میکنیم
محمد بیات، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امور داخلی، گفت: «مذاکره فریب است؛ دیگر فریب نمی خوریم. آنهایی که میگویند مذاکره نکنیم، داغدار امام شهیدشان هستند. این داغ عظما فروکش نکرده است.»
او در واکنش به غیبت مجتبی خامنهای در انظار عمومی گفت: «نیازی به حضور رسانهای رهبری نیست. نفس مسیحایی ایشان برای ما کافی است.»
بیات با اشاره به تحولات تنگه هرمز افزود: «تنگه را فقط به اذن رهبری باز و بسته میکنیم.»
این نماینده مجلس تهدید کرد: «در هر صورتی ترامپ و نتانیاهو را قصاص می کنیم.»