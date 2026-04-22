نخستوزیر استرالیا: دنباله اقتصادی جنگ ایران با طولانی شدن درگیری، بزرگتر خواهد شد
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، گفت دنباله اقتصادی جنگ ایران با طولانی شدن درگیری، بزرگتر خواهد شد.
او افزود: «کشتیهایی در تنگه هرمز گیر افتادهاند و از سوی دیگر، معمولا حدود ۳۰ روز طول میکشد تا از این تنگه به مقصدی در آسیا برسند. این کشتیها باید بار خود را تخلیه کنند و سپس برگردند تا دوباره بارگیری کنند. هیچ راه گریزی از این موضوع نیست و استرالیا از پیامدهای آن مصون نیست.»
آنتونی آلبانیزی از تامین چهار محموله اضافی گازوئیل برای استرالیا خبر داد. این محمولهها که در مجموع ۲۰۰ میلیون لیتر گازوئیل اضافی برای استرالیا فراهم می کنند، از کره جنوبی (دو محموله)، یک محموله از برونئی و یک محموله از مالزی تامین شدهاند.
نخست وزیر استرالیا با اشاره به اینکه این درگیری همه کشورهای منطقه، بهویژه کشورهای اقیانوس آرام را تحت تاثیر قرار داده است، گفت که دولت تمام تلاش خود را برای «محافظت» از استرالیاییها در برابر جنگ ایران انجام میدهد.
رسانههایی همچون والاستریت ژورنال و نیویورکتایمز، در گزارشهای تازه خود خبر دادند که آسیا-اقیانوسیه نخستین و شدیدترین منطقهای بوده که خارج از خاورمیانه از این جنگ آسیب دیده است. این منطقه بهدلیل وابستگی شدید به واردات انرژی از خاورمیانه آسیبپذیر است. همچنین اقتصادهای بزرگ آن بهشدت درهمتنیدهاند و زنجیرههای تامین پیچیدهای دارند که از مرزها عبور میکنند.