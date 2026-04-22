لیندزی گراهام، سناتور ارشد جمهوری‌خواه، در واکنش به تمدید آتش‌بس با جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ادامه محاصره دریایی ایران هم‌زمان با تمدید آتش‌بس، تصمیمی هوشمندانه است.

او نوشت: «تصمیم بسیار هوشمندانه‌ای است که محاصره حفظ شود تا حداکثر فشار بر رژیم تروریستی ایران وارد شود.»

سناتور گراهام افزود: «در حالی که من از یک راه‌حل دیپلماتیک به‌عنوان گزینه مطلوب برای مهار ایران حمایت می‌کنم، باید تاریخچه ایران در پایبندی به تعهدات و احترام به توافق‌ها را به یاد داشته باشیم؛ سابقه‌ای که در بهترین حالت، متزلزل بوده است.»

او نوشت: «دستیابی به این اهداف تنها راهی است که می‌تواند ثبات را در آینده در منطقه تضمین کند و اطمینان دهد تهران به رویه‌های گذشته خود بازنمی‌گردد:

انجام هر اقدامی برای خارج کردن اورانیوم با غنای بالا از ایران تا امکان ساخت «بمب کثیف» از بین برود؛

اطمینان از اینکه رژیم هرگز دوباره نتواند اورانیوم غنی‌سازی کند، امری که با استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای متفاوت است؛

محدودسازی و نظارت بر برنامه پهپادی و موشکی رژیم

پایان دادن به حمایت حکومت ایران از نیروهای نیابتی تروریستی.»

او افزود: «من به رییس‌جمهوری ترامپ اعتماد دارم که تصمیم درست را بگیرد و روش مناسب را برای دستیابی به این نتایج انتخاب کند. به خاطر جهان و منطقه، هرچه زودتر این نتایج حاصل شود، بهتر است.»