خبرگزاری وابسته به سپاه، کشورهای خلیج فارس را به قطع کابلهای اینترنتی تهدید کرد
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی با تمرکز بر زیرساختهای ارتباطی منطقه نوشت تنگه هرمز نهتنها مسیر انتقال انرژی، بلکه شاهراه عبور کابلهای اصلی اینترنت کشورهای حاشیه خلیج فارس است.
در این گزارش آمده است چندین کابل زیردریایی که بخش عمده ترافیک اینترنت منطقه را منتقل میکنند، از این آبراه عبور میکنند و تمرکز این زیرساختها در یک مسیر محدود، آن را به نقطهای حساس تبدیل کرده است.
تسنیم تاکید کرد در صورت بروز اختلال همزمان در این کابلها، کشورهای جنوب خلیج فارس با «فاجعه دیجیتال» مواجه میشوند که میتواند به قطعی یا اختلال گسترده اینترنت و خسارات اقتصادی منجر شود.
این رسانه همچنین به وابستگی بالای کشورهای منطقه به این مسیر اشاره کرد و نوشت در مقابل، ایران به دلیل استفاده از مسیرهای زمینی، آسیبپذیری کمتری در این زمینه دارد.