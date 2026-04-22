خبرگزاری رویترز گزارش داد چهارشنبه دست‌کم سه کشتی کانتینری در تنگه هرمز هدف تیراندازی قرار گرفته‌اند. این خبر به نقل از منابع امنیت دریایی و مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا، منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، یکی از این کشتی‌ها که با پرچم لیبریا حرکت می‌کرد، در شمال‌شرق عمان هدف تیراندازی و راکت قرار گرفت و بخش پل فرماندهی آن آسیب دید. این نهاد اعلام کرد یک قایق تندرو سپاه پاسداران به کشتی نزدیک شده و سپس به آن تیراندازی کرده است.

رویترز افزود با وجود این حملات، همه خدمه کشتی‌ها سالم هستند و گزارشی از آتش‌سوزی یا آلودگی محیط‌زیستی منتشر نشده است. همچنین گفته شده یک کشتی دیگر با پرچم پاناما هدف قرار گرفت اما آسیبی ندید و خدمه آن در امنیت هستند.

در گزارش آمده است یک کشتی سوم نیز در فاصله حدود هشت مایل دریایی در غرب ایران هدف تیراندازی قرار گرفت. این کشتی که با پرچم لیبریا حرکت می‌کرد، متوقف شده اما خدمه آن سالم هستند.