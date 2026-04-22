والاستریت ژورنال: ترامپ تصمیم گرفته است فشار مستمر بر تهران را حفظ کند
روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد دونالد ترامپ بهتازگی از مشاوران خود درباره احتمال بمباران دوباره ایران پرسوجو کرده، اما در نهایت تصمیم گرفته است سیاست فشار مستمر بر تهران را ادامه دهد.
به نوشته این روزنامه، مقامهای دولت ترامپ گفتهاند آمادهاند صبر کنند و معتقدند سیاست فشار حداکثری که پیشتر نتیجه داده، بار دیگر نیز میتواند مؤثر باشد.
بر اساس این گزارش، ترامپ و تیمش راه میانه را انتخاب کردهاند؛ به این معنا که فشار بر جمهوری اسلامی بهطور نامحدود و تا زمانی که تهران پیشنهادی مشخص به آمریکا ارائه کند ادامه یابد. پس از آن، رئیسجمهوری آمریکا میتواند ارزیابی کند که آیا مذاکرات ادامه پیدا کند یا موج تازهای از حملات علیه جمهوری اسلامی دستور داده شود.
نشریه نشنال اینترست گزارش داد نیروی دریایی آمریکا در عملیات خود علیه جمهوری اسلامی و در چارچوب مأموریتهای جاری امنیت دریایی، از شناور شناسایی خودکار جهانی موسوم به «جیایآرسی» استفاده میکند.
بر اساس این گزارش، جیایآرسی یک شناور سطحی کوچک و بدون سرنشین است که برای جمعآوری اطلاعات، انتقال ارتباطات و ایفای نقشهای پشتیبانی رزمی طراحی شده و امکان حمل محمولههای قابل تعویض برای مأموریتهای مختلف را دارد.
نشنال اینترست نوشت این سامانه در حمایت از عملیات نظامی آمریکا در منطقه مستقر شده و تاکنون صدها ساعت گشت دریایی ثبت کرده است. به گفته این نشریه، این شناور بیسرنشین در مقابله با تهدیدهای دریایی جمهوری اسلامی، از جمله قایقهای تندرو وابسته به سپاه در خلیج فارس، به کار گرفته میشود.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد ایالات متحده با اجرای محاصره دریایی، تنگه هرمز را به طور کامل مسدود کرده است و جمهوری اسلامی تنها برای حفظ آبروی خود از بستن تنگه هرمز سخن میگوید.
ترامپ گفت جمهوری اسلامی نمیخواهد تنگه هرمز بسته شود، بلکه میخواهد این آبراه باز باشد تا روزانه ۵۰۰ میلیون دلار درآمد داشته باشد و در صورت بسته ماندن تنگه، چنین مبلغی را از دست میدهد.
او افزود: «جمهوری اسلامی فقط در حرف میگوید که میخواهد تنگه هرمز بسته باشد، چون من آن را کاملا مسدود کردهام، در نتیجه آنها فقط میخواهند حفظ آبرو کنند.»
ترامپ همچنین گفت: «چهار روز پیش افرادی به من گفتند که جمهوری اسلامی میخواهد فورا تنگه را باز کند. اما اگر آمریکا این تنگه را باز کند، هرگز توافقی با جمهوری اسلامی حاصل نخواهد شد مگر اینکه ایالات متحده بقیه ایران، از جمله رهبران آن را منفجر کند.»
لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه آمریکا، روز سهشنبه با دفاع از تداوم محاصره علیه جمهوری اسلامی، این اقدام را «تصمیمی بسیار هوشمندانه» توصیف کرد و گفت باید از این ابزار برای افزایش فشار بر حکومت ایران استفاده شود.
او در ادامه به شرایط مورد نظر خود برای هرگونه توافق دیپلماتیک با تهران اشاره کرد و تاکید کرد چنین توافقی باید شامل خارج کردن کامل اورانیوم با غنای بالا از ایران باشد تا حکومت امکان ساخت «بمب کثیف» را نداشته باشد.
گراهام همچنین خواستار تضمین دائمی برای جلوگیری از ازسرگیری غنیسازی اورانیوم، اعمال محدودیت و نظارت بر برنامه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی و پایان حمایت تهران از نیروهای نیابتی در منطقه شد.
وبسایت آکسیوس به نقل از یک منبع منطقهای آگاه از تلاشهای میانجیگرانه پاکستان و یک منبع اسرائیلی گزارش داد یکی از دلایل تمدید آتشبس از سوی دونالد ترامپ، انتظار آمریکا و میانجیها برای دریافت پاسخ مجتبی خامنهای به آخرین پیشنهاد مطرحشده بوده است. به گفته منبع اسرائیلی، انتظار میرود این پاسخ روز چهارشنبه ارائه شود.
آکسیوس نوشت مذاکرهکنندگان ایرانی اعلام کردهاند در انتظار «چراغ سبز» رهبر جمهوری اسلامی هستند. همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع منطقهای آمده است که در روزهای اخیر در داخل حاکمیت ایران درباره نحوه ادامه گفتوگوها با دولت ترامپ بحثی جدی در جریان بوده است.
بر اساس این گزارش، محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی از ادامه مذاکرات برای تمدید آتشبس و دستیابی به توافق حمایت کردهاند، در حالی که احمد وحیدی و معاونانش با هرگونه امتیازدهی مخالفت کرده و ادامه محاصره دریایی را مانعی برای مذاکره دانستهاند.
آکسیوس افزود توقیف یک کشتی باری ایرانی از سوی آمریکا در دریای عرب این شکاف داخلی را تشدید کرده و فرماندهان سپاه، مذاکرهکنندگان را به ضعف در برابر واشینگتن متهم کردهاند.
روابط عمومی وزارت کار سهشنبه یکم اردیبهشت اعلام کرد از ابتدای سال ۱۴۰۵ «حداقل مزد روزانه» با نرخ یکسان برای تمام کارگرانِ مشمول قانون کار، فارغ از دائم یا موقت بودن قراردادشان، روزانه ۵۵۴,۱۸۵ تومان است.
بر این اساس، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ به ۱۶ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان میرسد؛ رقمی که در مقایسه با حداقل دستمزد ۱۰ میلیون و ۳۹۱ هزار تومانی سال ۱۴۰۴، حدود ۶۰ درصد افزایش نشان میدهد.
با این حال، سنجش این رقم بر مبنای نرخ دلار آزاد نشان میدهد که افزایش اسمی دستمزدها لزوما به معنای بهبود قدرت خرید کارگران نیست. در پایان فروردین ۱۴۰۴، قیمت دلار آزاد حدود ۸۳ هزار تومان بود و بر این اساس، حداقل دستمزد آن سال ارزشی معادل حدود ۱۲۵ دلار داشت.
در مقابل، با در نظر گرفتن نرخ حدود ۱۶۰ هزار تومان برای هر دلار در پایان فروردین ۱۴۰۵، حداقل دستمزد ۱۶ میلیون و ۲۵۵ هزار تومانی معادل حدود ۱۰۴ دلار است. به این ترتیب، قدرت خرید کارگران بر پایه دلار نهتنها افزایش نیافته، بلکه حدود ۱۶.۸ درصد کاهش پیدا کرده است.
هرچند مقامهای جمهوری اسلامی اعلام میکنند که حداقل دستمزد با احتساب تورم و افزایش قیمتهای اقلام ضروری تعیین شده است، اما در محاسبات آنها تورم با نرخ رسمی تورم سال گذشته در نظر گرفته شد. این در حالی است که پیش از آغاز جنگ دوم در نهم اسفند ۱۴۰۴ تورم سالانه از ۷۰ درصد فراتر رفته و به بالاترین سطح تجربهشده از جنگ جهانی دوم رسیده بود.
پس از جنگ تورم مواد غذایی نیز سهرقمی شد؛ بهنحوی که قیمت کالاهای اساسی مانند نان و غلات ۱۴۰ درصد و روغن خوراکی نیز بیش از ۲۰۰ درصد گران شد.
پس از اعلام آتشبس، گزارشها از نصف شدن قدرت خرید ریال در بازهای ششماهه خبر میدهد. تورم خوراکیها که با اغماض حدود ۷۰ درصد بود، سهرقمی شد و بین ۱۰۵ تا ۱۱۵ درصد تخمین زده میشد. همه این جهشها در کمتر از یک سال اتفاق افتاد.
خبرگزاری ایلنا مهر ۱۴۰۴ با انتشار گزارشی خبر داد که حداقل دستمزد کارگران در این سال در مقایسه با سال ۱۳۹۵ با ملاحظه پایه دستمزد دلاری، نزدیک به ۶۲ درصد کمتر شده و از ۲۳۸ دلار به ۹۱ دلار در ماه رسیده است.
آذر ۱۴۰۴، چهار تشکل مستقل صنفی در ایران در بیانیه مشترکی با اشاره به افزایش نرخ تورم و شرایط سخت معیشتی مزدبگیران نوشتند که آنها برای تامین هزینه های زندگی در سطح متوسط جامعه در سال آینده، نیازمند دستکم ۶۰ میلیون تومان در ماه هستند.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه پایینترین مبلغ معین است. در میان کشورهای عمان، عربستان، ترکیه، عراق، قطر، پاکستان و لبنان، کمترین حداقل دستمزد متعلق به پاکستان است. کارگران در این کشور دستکم معادل ۱۳۳ دلار حقوق میگیرند. این مبلغ در لبنان حدود ۲۰۱ دلار، در قطر حدود ۲۷۵ دلار و در عراق حدود ۳۴۵ دلار و در ترکیه و عمان بهترتیب ۶۲۵ و ۵۸۵ دلار است.