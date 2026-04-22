نشریه نشنال اینترست گزارش داد نیروی دریایی آمریکا در عملیات خود علیه جمهوری اسلامی و در چارچوب مأموریت‌های جاری امنیت دریایی، از شناور شناسایی خودکار جهانی موسوم به «جی‌ای‌آرسی» استفاده می‌کند.

بر اساس این گزارش، جی‌ای‌آرسی یک شناور سطحی کوچک و بدون سرنشین است که برای جمع‌آوری اطلاعات، انتقال ارتباطات و ایفای نقش‌های پشتیبانی رزمی طراحی شده و امکان حمل محموله‌های قابل تعویض برای مأموریت‌های مختلف را دارد.

نشنال اینترست نوشت این سامانه در حمایت از عملیات نظامی آمریکا در منطقه مستقر شده و تاکنون صدها ساعت گشت دریایی ثبت کرده است. به گفته این نشریه، این شناور بی‌سرنشین در مقابله با تهدیدهای دریایی جمهوری اسلامی، از جمله قایق‌های تندرو وابسته به سپاه در خلیج فارس، به کار گرفته می‌شود.