این مراسم سه‌شنبه ۲۱ آوریل در مرکز آموزشی آتش‌نشانی «چسترفیلد» در ایالت ویرجینا برگزار شد و شامل سخنرانی، رونمایی از یادبود، نواختن زنگ سنتی آتش‌نشانی و اجرای قطعه «امیزینگ گریس» بود، آیینی که در فرهنگ آتش‌نشانی آمریکا برای بزرگداشت جان‌باختگان این حرفه جایگاهی ویژه دارد.

در این برنامه، رییس سازمان آتش‌نشانی و خدمات اورژانس چسترفیلد از حمید مهدوی به‌عنوان یک آتش‌نشان وظیفه‌شناس یاد کرد و او را یک قهرمان خواند، مدیریت مراسم را کوین موران بر عهده داشت. همچنین آزارنگ میرخواه، از مدیران پیشین آتش‌نشانی لاس‌وگاس، به‌عنوان سخنران اصلی، در سخنانی از حمید مهدوی به‌عنوان نمادی از فداکاری و انسان‌دوستی یاد کرد.

او با اشاره به نقش مهدوی در نجات جان شهروندان، تاکید کرد که اقدام‌های او «فراتر از مرزهای جغرافیایی و سیاسی» بوده و او را به الگویی برای جامعه جهانی آتش‌نشانی تبدیل کرده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده، حمید مهدوی، آتش‌نشانی ۳۸ ساله از مشهد، در جریان اعتراضات مردمی، برای کمک به شهروندان مجروح وارد عمل شد و در حالی که تلاش می‌کرد آنها را به محل امن منتقل کند، هدف تیراندازی نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی قرار گرفت و جان خود را از دست داد.

این مراسم در حالی برگزار شد که نهادهای مرتبط با خدمات آتش‌نشانی در سطح بین‌المللی نیز پیش‌تر با اشاره به اقدام‌های مهدوی، او را نمونه‌ای از تعهد حرفه‌ای و ایثار در این حوزه توصیف کرده‌اند.

برگزارکنندگان این رویداد می‌گویند هدف از این مراسم، نه‌تنها ادای احترام به یک آتش‌نشان جان‌باخته، بلکه تاکید بر ارزش‌های مشترک انسانی در حرفه‌ای است که در آن، نجات جان دیگران، اولویت نخست به شمار می‌رود.