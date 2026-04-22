ترامپ: اگر محاصره دریایی نباشد هرگز نمیتوان با جمهوری اسلامی به توافق رسید
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پس از آنکه از تمدید آتشبس با جمهوری اسلامی خبر داد، در پستی دیگر در شبکه اجتماعی تروثسوشیال نوشت: «ایران نمیخواهد تنگه هرمز بسته شود؛ آنها میخواهند باز باشد تا روزانه ۵۰۰ میلیون دلار درآمد کسب کنند (که در صورت بسته بودن، همین مقدار را از دست میدهند!). آنها فقط به این دلیل میگویند میخواهند تنگه بسته باشد که من آن را کاملا محاصره کردهام (بستهام!) بنابراین صرفا میخواهند آبرویشان را حفظ کنند.»
او افزود: «چهار روز پیش افرادی نزد من آمدند و گفتند: «قربان، ایران میخواهد فورا تنگه را باز کند.» اما اگر ما این کار را انجام دهیم، هرگز نمیتوان با ایران به توافق رسید، مگر اینکه باقی کشورشان را، از جمله رهبرانشان، نابود کنیم!»