مشاور کاخ سفید: ریسکهای مرتبط با ایران یک خطر جدی بلندمدت برای قیمت جهانی نفت است
پیتر ناوارو، مشاور کاخ سفید، در ایکس نوشت ریسکهای ژئوپولیتیک مرتبط با ایران همچنان تهدیدی بلندمدت برای قیمت جهانی نفت است و حذف آن میتواند هزینه انرژی را کاهش دهد. او افزود برآوردها نشان میدهد نگرانی از اختلال در تنگه هرمز حدود ۵ تا ۱۵ دلار به قیمت هر بشکه نفت افزوده است.
ترامپ در تروثسوشال نوشت آمریکا با محاصره دریایی تنگه هرمز را کاملا مسدود کرده و جمهوری اسلامی در واقع خواهان باز بودن آن برای کسب روزانه ۵۰۰ میلیون دلار است. او گفت تهران فقط برای حفظ آبرو از بسته بودن تنگه سخن میگوید و در صورت بازگشایی، توافقی شکل نخواهد گرفت.
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد ایالات متحده با اجرای محاصره دریایی، تنگه هرمز را به طور کامل مسدود کرده است و جمهوری اسلامی تنها برای حفظ آبروی خود از بستن تنگه هرمز سخن میگوید.
ترامپ گفت جمهوری اسلامی نمیخواهد تنگه هرمز بسته شود، بلکه میخواهد این آبراه باز باشد تا روزانه ۵۰۰ میلیون دلار درآمد داشته باشد و در صورت بسته ماندن تنگه، چنین مبلغی را از دست میدهد.
او افزود: «جمهوری اسلامی فقط در حرف میگوید که میخواهد تنگه هرمز بسته باشد، چون من آن را کاملا مسدود کردهام، در نتیجه آنها فقط میخواهند حفظ آبرو کنند.»
ترامپ همچنین گفت: «چهار روز پیش افرادی به من گفتند که جمهوری اسلامی میخواهد فورا تنگه را باز کند. اما اگر آمریکا این تنگه را باز کند، هرگز توافقی با جمهوری اسلامی حاصل نخواهد شد مگر اینکه ایالات متحده بقیه ایران، از جمله رهبران آن را منفجر کند.»
لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه آمریکا، حفظ محاصره علیه جمهوری اسلامی را «تصمیمی هوشمندانه» دانست و خواستار افزایش فشار شد. او گفت هر توافقی باید شامل خروج اورانیوم با غنای بالا، توقف دائمی غنیسازی، محدودیت برنامه موشکی و پهپادی و پایان حمایت تهران از نیروهای نیابتی باشد.
لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه آمریکا، روز سهشنبه با دفاع از تداوم محاصره علیه جمهوری اسلامی، این اقدام را «تصمیمی بسیار هوشمندانه» توصیف کرد و گفت باید از این ابزار برای افزایش فشار بر حکومت ایران استفاده شود.
او در ادامه به شرایط مورد نظر خود برای هرگونه توافق دیپلماتیک با تهران اشاره کرد و تاکید کرد چنین توافقی باید شامل خارج کردن کامل اورانیوم با غنای بالا از ایران باشد تا حکومت امکان ساخت «بمب کثیف» را نداشته باشد.
گراهام همچنین خواستار تضمین دائمی برای جلوگیری از ازسرگیری غنیسازی اورانیوم، اعمال محدودیت و نظارت بر برنامه پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی و پایان حمایت تهران از نیروهای نیابتی در منطقه شد.
آکسیوس گزارش داد تمدید آتشبس از سوی ترامپ در انتظار پاسخ مجتبی خامنهای به آخرین پیشنهاد بوده است. در تهران درباره ادامه مذاکرات اختلاف وجود دارد. قالیباف و عراقچی از گفتوگو حمایت میکنند، اما فرماندهان سپاه با امتیازدهی در شرایط ادامه محاصره مخالفاند.
وبسایت آکسیوس به نقل از یک منبع منطقهای آگاه از تلاشهای میانجیگرانه پاکستان و یک منبع اسرائیلی گزارش داد یکی از دلایل تمدید آتشبس از سوی دونالد ترامپ، انتظار آمریکا و میانجیها برای دریافت پاسخ مجتبی خامنهای به آخرین پیشنهاد مطرحشده بوده است. به گفته منبع اسرائیلی، انتظار میرود این پاسخ روز چهارشنبه ارائه شود.
آکسیوس نوشت مذاکرهکنندگان ایرانی اعلام کردهاند در انتظار «چراغ سبز» رهبر جمهوری اسلامی هستند. همچنین به نقل از یک مقام آمریکایی و یک منبع منطقهای آمده است که در روزهای اخیر در داخل حاکمیت ایران درباره نحوه ادامه گفتوگوها با دولت ترامپ بحثی جدی در جریان بوده است.
بر اساس این گزارش، محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی از ادامه مذاکرات برای تمدید آتشبس و دستیابی به توافق حمایت کردهاند، در حالی که احمد وحیدی و معاونانش با هرگونه امتیازدهی مخالفت کرده و ادامه محاصره دریایی را مانعی برای مذاکره دانستهاند.
آکسیوس افزود توقیف یک کشتی باری ایرانی از سوی آمریکا در دریای عرب این شکاف داخلی را تشدید کرده و فرماندهان سپاه، مذاکرهکنندگان را به ضعف در برابر واشینگتن متهم کردهاند.
شورای عالی کار حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال جاری را ۵۵۴ هزار تومان و حداقل دستمزد ماهانه را ۱۶ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان اعلام کرد. هرچند این رقمها نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش نشان میدهد، اما قدرت خرید کارگران به دلار در قیاس با سال گذشته حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است.
روابط عمومی وزارت کار سهشنبه یکم اردیبهشت اعلام کرد از ابتدای سال ۱۴۰۵ «حداقل مزد روزانه» با نرخ یکسان برای تمام کارگرانِ مشمول قانون کار، فارغ از دائم یا موقت بودن قراردادشان، روزانه ۵۵۴,۱۸۵ تومان است.
بر این اساس، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ به ۱۶ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان میرسد؛ رقمی که در مقایسه با حداقل دستمزد ۱۰ میلیون و ۳۹۱ هزار تومانی سال ۱۴۰۴، حدود ۶۰ درصد افزایش نشان میدهد.
با این حال، سنجش این رقم بر مبنای نرخ دلار آزاد نشان میدهد که افزایش اسمی دستمزدها لزوما به معنای بهبود قدرت خرید کارگران نیست. در پایان فروردین ۱۴۰۴، قیمت دلار آزاد حدود ۸۳ هزار تومان بود و بر این اساس، حداقل دستمزد آن سال ارزشی معادل حدود ۱۲۵ دلار داشت.
در مقابل، با در نظر گرفتن نرخ حدود ۱۶۰ هزار تومان برای هر دلار در پایان فروردین ۱۴۰۵، حداقل دستمزد ۱۶ میلیون و ۲۵۵ هزار تومانی معادل حدود ۱۰۴ دلار است. به این ترتیب، قدرت خرید کارگران بر پایه دلار نهتنها افزایش نیافته، بلکه حدود ۱۶.۸ درصد کاهش پیدا کرده است.
هرچند مقامهای جمهوری اسلامی اعلام میکنند که حداقل دستمزد با احتساب تورم و افزایش قیمتهای اقلام ضروری تعیین شده است، اما در محاسبات آنها تورم با نرخ رسمی تورم سال گذشته در نظر گرفته شد. این در حالی است که پیش از آغاز جنگ دوم در نهم اسفند ۱۴۰۴ تورم سالانه از ۷۰ درصد فراتر رفته و به بالاترین سطح تجربهشده از جنگ جهانی دوم رسیده بود.
پس از جنگ تورم مواد غذایی نیز سهرقمی شد؛ بهنحوی که قیمت کالاهای اساسی مانند نان و غلات ۱۴۰ درصد و روغن خوراکی نیز بیش از ۲۰۰ درصد گران شد.
پس از اعلام آتشبس، گزارشها از نصف شدن قدرت خرید ریال در بازهای ششماهه خبر میدهد. تورم خوراکیها که با اغماض حدود ۷۰ درصد بود، سهرقمی شد و بین ۱۰۵ تا ۱۱۵ درصد تخمین زده میشد. همه این جهشها در کمتر از یک سال اتفاق افتاد.
خبرگزاری ایلنا مهر ۱۴۰۴ با انتشار گزارشی خبر داد که حداقل دستمزد کارگران در این سال در مقایسه با سال ۱۳۹۵ با ملاحظه پایه دستمزد دلاری، نزدیک به ۶۲ درصد کمتر شده و از ۲۳۸ دلار به ۹۱ دلار در ماه رسیده است.
آذر ۱۴۰۴، چهار تشکل مستقل صنفی در ایران در بیانیه مشترکی با اشاره به افزایش نرخ تورم و شرایط سخت معیشتی مزدبگیران نوشتند که آنها برای تامین هزینه های زندگی در سطح متوسط جامعه در سال آینده، نیازمند دستکم ۶۰ میلیون تومان در ماه هستند.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه پایینترین مبلغ معین است. در میان کشورهای عمان، عربستان، ترکیه، عراق، قطر، پاکستان و لبنان، کمترین حداقل دستمزد متعلق به پاکستان است. کارگران در این کشور دستکم معادل ۱۳۳ دلار حقوق میگیرند. این مبلغ در لبنان حدود ۲۰۱ دلار، در قطر حدود ۲۷۵ دلار و در عراق حدود ۳۴۵ دلار و در ترکیه و عمان بهترتیب ۶۲۵ و ۵۸۵ دلار است.
دان یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که تابستان پیشرو به دلیل کمبود سوخت ناشی از جنگ در خاورمیانه و بسته شدن تنگه هرمز، حتی در بهترین حالت نیز برای اروپا دشوار خواهد بود. همزمان، اتحادیه اروپا در تلاش است دامنه تحریمها علیه جمهوری اسلامی را افزایش دهد.
یورگنسن سهشنبه یکم اردیبهشت در مادرید به خبرنگاران گفت اتحادیه اروپا در حال در نظر گرفتن تمهیداتی برای کاهش اثرات جنگ ایران بر تامین سوخت هواپیماهاست.
او افزود: «در صورت نیاز ممکن است منابع سوخت جت موجود را دوباره توزیع و به اشتراک بگذاریم.»
شرکتهای هواپیمایی اروپایی هشدار دادهاند که به دلیل جنگ ایران که مسیر اصلی تامین سوخت از طریق تنگه هرمز را مسدود کرده است، طی چند هفته آینده با کمبود سوخت مواجه خواهند شد.
حدود ۷۵ درصد از سوخت هواپیماها در اروپا از خاورمیانه تامین میشود.
پیشتر کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا به کشورهای عضو هشدار داده بود صرف کردن هزینههای خارج از بودجه برای مهار قیمت سوخت، «پیامدهای مالی جدی» خواهد داشت و از دولتها خواست از حمایتهای مالی بیش از حد برای پایین نگه داشتن قیمت انرژی خودداری کنند.
مقامات اتحادیه اروپا هشدار دادند شوک ناشی از جنگ ایران ممکن است باعث بروز بحران مالی در اتحادیه اروپا شود.
یکی از این دیپلماتها به رویترز گفت: «میان سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا توافقی سیاسی شکل گرفته بود که بر اساس آن، معیارها برای تحریم ایران تغییر کند تا بتوان افراد و نهادهایی را که در ایجاد اختلال در کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز موثرند، در فهرست تحریمها قرار داد.»
منبع دیپلماتیک دوم نیز گفت که سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا به چند هفته زمان نیاز دارد تا هرگونه فهرستگذاری جدید را آماده کند.
اتحادیه اروپا بهمن سال گذشته سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد و اسفند ۱۴۰۴ نیز شماری دیگر از مقامهای جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر به فهرست تحریمهای خود افزود.