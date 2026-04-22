پایگاه خبری آکسیوس به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، به جناح‌های درگیر در جمهوری اسلامی مهلتی کوتاه داده تا برای ارائه یک پیشنهاد منسجم در روند مذاکرات به توافق برسند.

بر اساس این گزارش، ترامپ هشدار داده در صورت عدم تحقق این موضوع، آتش‌بس موقت به پایان خواهد رسید.

یک منبع آمریکایی به آکسیوس گفت: «ترامپ حاضر است سه تا پنج روز دیگر آتش‌بس را تمدید کند تا ایرانی‌ها وضعیت خود را سامان دهند. این روند قرار نیست به‌صورت نامحدود ادامه پیدا کند.»