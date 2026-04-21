رسانه وابسته به سپاه: تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی در مذاکرات اسلامآباد شرکت نمیکند
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، شامگاه سهشنبه گزارش داد تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی به دلایل مختلف، از طریق واسطه پاکستانی به طرف آمریکایی اعلام کرده است که روز چهارشنبه در اسلامآباد حضور نخواهد یافت و در حال حاضر نیز هیچ دورنمایی برای شرکت در مذاکرات وجود ندارد.
تسنیم نوشت منابع ذیربط دلیل عدم حضور در مذاکرات را «نقض عهد آمریکا» عنوان میکنند و میگویند جمهوری اسلامی پس از پذیرش چارچوب ۱۰ بندی و آتشبس با میانجیگری پاکستان، بهدلیل رفتارهای متناقض واشینگتن از ادامه روند عقبنشینی کرده است.
تسنیم به نقل از این منابع افزود آمریکا با نقض تعهدات، از جمله در موضوع آتشبس لبنان و طرح خواستههای فراتر از چارچوب اولیه در مذاکرات اسلامآباد، روند گفتوگوها را با مانع و بنبست مواجه کرده و بهدنبال جبران موقعیت خود از طریق فشار در مذاکرات است.