ایران در وضعیتی میان بیم و امید، روزهای پس از جنگ و آتش‌بس موقت را سپری می‌کند اما آنچه شهروندان در خیابان‌ها تجربه می‌کنند، نه آرامش، بلکه خفقانی است که با تکیه بر پروپاگاندا و حضور نظامی، چهره شهرها را به یک پادگان بزرگ بدل کرده است.

در حالی که اینترنت در ایران همچنان قطع است، ماشین تبلیغات جمهوری اسلامی تصاویری گزینشی از «عادی بودن اوضاع» مخابره می‌کند، اما واقعیت روی زمین چیز دیگری است.

در تهران و دیگر شهرهای بزرگ، چهره خیابان‌ها به فضای دهه ۶۰ و دوران جنگ هشت ساله بازگشته است.

