در آستانه پایان یافتن آتش‌بس میان جمهوری اسلامی و آمریکا، چشم‌انداز ازسرگیری دور دوم گفت‌وگوها مبهم است. از یک‌سو اظهار نظرهای مقام‌های تهران از تردید درباره مشارکت در مذاکرات حکایت دارد و از سوی دیگر پاکستان تلاش می‌‌کند مسیر دیپلماسی ادامه یابد و آتش‌بس تمدید شود.

در ساعت‌های گذشته، مجموعه‌ای از موضع‌گیری‌های متناقض و گاه متضاد از سوی مقام‌های پاکستانی، رسانه‌های جهانی به نقل از منابع آگاه و چهره‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی منتشر شده است که همگی از شکنندگی آتش‌بس و ازسرگیری گفت‌وگوها حکایت دارد.

وب‌سایت آکسیوس، همین‌طور روزنامه‌های نیویورک‌تایمز و واشینگتن‌پست به نقل از منابع آگاه نوشتند که عزیمت برنامه‌ریزی‌شده جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، به اسلام‌آباد در روز سه‌شنبه ساعت‌ها به تعویق افتاد، زیرا رهبری ایران همچنان بر سر شرکت در دور جدید مذاکرات صلح اختلاف نظر دارد.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفت‌وگو با شبکه خبر صداوسیما گفت هنوز تصمیم قطعی درباره شرکت یا عدم شرکت در مذاکرات پاکستان گرفته نشده است.

