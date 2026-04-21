در آستانه پایان آتشبس، سرنوشت برگزاری دور دوم مذاکرات اسلامآباد هنوز روشن نیست
در آستانه پایان یافتن آتشبس میان جمهوری اسلامی و آمریکا، چشمانداز ازسرگیری دور دوم گفتوگوها مبهم است. از یکسو اظهار نظرهای مقامهای تهران از تردید درباره مشارکت در مذاکرات حکایت دارد و از سوی دیگر پاکستان تلاش میکند مسیر دیپلماسی ادامه یابد و آتشبس تمدید شود.
در ساعتهای گذشته، مجموعهای از موضعگیریهای متناقض و گاه متضاد از سوی مقامهای پاکستانی، رسانههای جهانی به نقل از منابع آگاه و چهرههای سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی منتشر شده است که همگی از شکنندگی آتشبس و ازسرگیری گفتوگوها حکایت دارد.
وبسایت آکسیوس، همینطور روزنامههای نیویورکتایمز و واشینگتنپست به نقل از منابع آگاه نوشتند که عزیمت برنامهریزیشده جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، به اسلامآباد در روز سهشنبه ساعتها به تعویق افتاد، زیرا رهبری ایران همچنان بر سر شرکت در دور جدید مذاکرات صلح اختلاف نظر دارد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگو با شبکه خبر صداوسیما گفت هنوز تصمیم قطعی درباره شرکت یا عدم شرکت در مذاکرات پاکستان گرفته نشده است.
پنتاگون جزئیات بیشتری از درخواست بودجه دفاعی ۱.۵ تریلیون دلاری دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا برای سال مالی ۲۰۲۷را منتشر کرد؛ افزایشی که بهمراتب بزرگترین رشد سالانه در هزینههای دفاعی آمریکا در دوران پس از جنگ جهانی دوم به شمار میرود.
مقامهای پنتاگون سهشنبه اول اردیبهشت به خبرنگاران گفتند در یک تغییر جدید، پنتاگون دستهبندیای ایجاد کرده که آن را «اولویتهای ریاستجمهوری» مینامد و شامل دفاع موشکی «گنبد طلایی»، برتری پهپادی، هوش مصنوعی و زیرساختهای داده و همچنین پایه صنعتی دفاعی است.
سال گذشته، ترامپ از کنگره بودجهای ۸۹۲.۶ میلیارد دلاری برای دفاع ملی درخواست کرد و سپس با افزودن ۱۵۰ میلیارد دلار دیگر از طریق یک بودجه تکمیلی، برای نخستین بار در تاریخ، مجموع این هزینهها را به بیش از یک تریلیون دلار رساند.
در بخش نیروی دریایی، بیش از ۶۵ میلیارد دلار برای خرید ۱۸ ناو جنگی و ۱۶ کشتی پشتیبانی در نظر گرفته شده و قرار است ساخت آنها به کارخانههای جنرال داینامیکس و هانتینگتون اینگالز سپرده شود.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در هفتاد و هشتمین سال تاسیس کشور اسرائیل در پیامی ویدیویی اعلام کرد: «در هر نسل، کسانی برخاستهاند تا ما را نابود کنند، اما ما بر دشمنان خود پیروز میشویم. محور شرارت ایران که قصد نابودی ما را داشت، اکنون برای بقای خود میجنگد. ما بخشهای بزرگی از آن را هدف قرار دادهایم.»
نتانیاهو گفت: «ما مانند شیر برخاستیم و مانند شیر جنگیدیم. ما دو عملیات جسورانه انجام دادیم تا تهدیدی وجودی را از خود دور کنیم؛ تهدیدی از بمبهای اتمی و هزاران موشک بالستیک. ما اتحاد خود با ایالات متحده تحت رهبری دونالد ترامپ را به سطحی بیسابقه رساندیم.»
او اضافه کرد: «ما بهشدت به رژیم تهدید در ایران ضربه زدیم و توانایی آن برای تهدید ما را تضعیف کردیم. جایگاه اسرائیل را به عنوان یک قدرت منطقهای تثبیت کردیم. اتحادهای جدید ایجاد کردیم و راه را برای گسترش صلح باز کردیم.»
نتانیاهو همچنین گفت: «در غزه، همه گروگانهایمان را تا آخرین نفر بازگرداندیم. ما از هر سو با حماس میجنگیم تا اطمینان حاصل کنیم غزه دیگر اسرائیل را تهدید نخواهد کرد. در لبنان، ضربه شدیدی وارد کردیم، نصرالله را از بین بردیم و یک منطقه حائل عمیق ایجاد کردیم که تهدید را از شهرهای شمالی دور میکند و در سوریه نیز منطقه حائل ایجاد کردیم.»
شورای عالی کار حداقل دستمزد روزانه کارگران در سال جاری را ۵۵۴ هزار تومان و حداقل دستمزد ماهانه را ۱۶ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان اعلام کرد. هرچند این رقمها نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش نشان میدهد، اما قدرت خرید کارگران به دلار در قیاس با سال گذشته حدود ۱۷ درصد کاهش یافته است.
روابط عمومی وزارت کار سهشنبه یکم اردیبهشت اعلام کرد از ابتدای سال ۱۴۰۵ «حداقل مزد روزانه» با نرخ یکسان برای تمام کارگرانِ مشمول قانون کار، فارغ از دائم یا موقت بودن قراردادشان، روزانه ۵۵۴,۱۸۵ تومان است.
بر این اساس، حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال ۱۴۰۵ به ۱۶ میلیون و ۲۵۵ هزار تومان میرسد؛ رقمی که در مقایسه با حداقل دستمزد ۱۰ میلیون و ۳۹۱ هزار تومانی سال ۱۴۰۴، حدود ۶۰ درصد افزایش نشان میدهد.
با این حال، سنجش این رقم بر مبنای نرخ دلار آزاد نشان میدهد که افزایش اسمی دستمزدها لزوما به معنای بهبود قدرت خرید کارگران نیست. در پایان فروردین ۱۴۰۴، قیمت دلار آزاد حدود ۸۳ هزار تومان بود و بر این اساس، حداقل دستمزد آن سال ارزشی معادل حدود ۱۲۵ دلار داشت.
در مقابل، با در نظر گرفتن نرخ حدود ۱۶۰ هزار تومان برای هر دلار در پایان فروردین ۱۴۰۵، حداقل دستمزد ۱۶ میلیون و ۲۵۵ هزار تومانی معادل حدود ۱۰۴ دلار است. به این ترتیب، قدرت خرید کارگران بر پایه دلار نهتنها افزایش نیافته، بلکه حدود ۱۶.۸ درصد کاهش پیدا کرده است.
هرچند مقامهای جمهوری اسلامی اعلام میکنند که حداقل دستمزد با احتساب تورم و افزایش قیمتهای اقلام ضروری تعیین شده است، اما در محاسبات آنها تورم با نرخ رسمی تورم سال گذشته در نظر گرفته شد. این در حالی است که پیش از آغاز جنگ دوم در نهم اسفند ۱۴۰۴ تورم سالانه از ۷۰ درصد فراتر رفته و به بالاترین سطح تجربهشده از جنگ جهانی دوم رسیده بود.
پس از جنگ تورم مواد غذایی نیز سهرقمی شد؛ بهنحوی که قیمت کالاهای اساسی مانند نان و غلات ۱۴۰ درصد و روغن خوراکی نیز بیش از ۲۰۰ درصد گران شد.
پس از اعلام آتشبس، گزارشها از نصف شدن قدرت خرید ریال در بازهای ششماهه خبر میدهد. تورم خوراکیها که با اغماض حدود ۷۰ درصد بود، سهرقمی شد و بین ۱۰۵ تا ۱۱۵ درصد تخمین زده میشد. همه این جهشها در کمتر از یک سال اتفاق افتاد.
خبرگزاری ایلنا مهر ۱۴۰۴ با انتشار گزارشی خبر داد که حداقل دستمزد کارگران در این سال در مقایسه با سال ۱۳۹۵ با ملاحظه پایه دستمزد دلاری، نزدیک به ۶۲ درصد کمتر شده و از ۲۳۸ دلار به ۹۱ دلار در ماه رسیده است.
آذر ۱۴۰۴، چهار تشکل مستقل صنفی در ایران در بیانیه مشترکی با اشاره به افزایش نرخ تورم و شرایط سخت معیشتی مزدبگیران نوشتند که آنها برای تامین هزینه های زندگی در سطح متوسط جامعه در سال آینده، نیازمند دستکم ۶۰ میلیون تومان در ماه هستند.
حداقل دستمزد ماهانه کارگران در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه پایینترین مبلغ معین است. در میان کشورهای عمان، عربستان، ترکیه، عراق، قطر، پاکستان و لبنان، کمترین حداقل دستمزد متعلق به پاکستان است. کارگران در این کشور دستکم معادل ۱۳۳ دلار حقوق میگیرند. این مبلغ در لبنان حدود ۲۰۱ دلار، در قطر حدود ۲۷۵ دلار و در عراق حدود ۳۴۵ دلار و در ترکیه و عمان بهترتیب ۶۲۵ و ۵۸۵ دلار است.
وزارت خزانهداری آمریکا عصر سهشنبه اول اردیبهشت اعلام کرد تحریمهای جدیدی علیه جمهوری اسلامی اعمال کرده است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده در وبسایت وزارت خزانهداری آمریکا، این تحریمها شماری از افراد، شرکتها و همچنین دو هواپیمای مرتبط با شبکههای تجاری و مالی وابسته به جمهوری اسلامی را شامل میشود.
در فهرست افراد تحریمشده نام غلامعباس عطاییاقدم، کمال صباح بلخکنلو، جمشید حسینزاده، دانیال خلیلی، محمدحسین مهدیان، حمیدرضا رکنیفرد، مصطفی رکنیفرد و محمد وحیدی دیده میشود.
این تحریمها با برچسبهای مقابله با تروریسم و جلوگیری از گسترش سلاحهای کشتار جمعی اعمال شده و شامل شرکتهایی در ایران، امارات متحده عربی و ترکیه و همچنین دو هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ متعلق به ماهانایر است.