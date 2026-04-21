احمد کاظمی شهرویی، از چهرههای شناختهشده ورزشی و صاحب مغازه لوازم موبایل در بازار روز بندرعباس در جریان اعتراضات ۱۸ دی در این شهر کشته شد. او پیش از مرگ تاکید کرده بود چیزی مهمتر از «مردم» و همراهی با آنها نیست.
کاظمی ۱۱ روز پس از تولد ۲۴ سالگیاش در محله داماهی بندرعباس هدف تیراندازی قرار گرفت و چند گلوله ساچمهای به دست او برخورد کرد. به خانه بازگشت، زخم را پانسمان کرد و دوباره به خیابان رفت.
او ساعاتی بعد، هدف گلوله جنگی قرار گرفت.
بنا بر گزارشها، احمد ابتدا با اصابت گلوله به پایش زمین افتاد و سپس گلولهای از پهلو وارد بدنش شد که به اندامهای داخلی از جمله روده و لوزالمعده آسیب رساند.
او را به بیمارستان «شهید محمدی» بندرعباس منتقل کردند و به گفته منابع مطلع، روند درمانش با محدودیتهایی همراه بود. با وجود انجام جراحی، وضعیتش پایدار نماند و صبح ۲۰ دی جان باخت.
پیکر احمد در روستای شهرو در نزدیکی بندرعباس به خاک سپرده شد.
او داور والیبال در سطح استانی و بازیکن پیشین تیم والیبال ساحلی بود که در کنار فعالیت ورزشی، در مغازه عمدهفروشی لوازم موبایل کار میکرد و به عنوان «کاسبی خوشنام و باشرف» شناخته میشد.
دوستانش، احمد را «جوانی شجاع، مسئولیتپذیر و دارای روحیه رهبری» توصیف کردند.
آخرین حرفی که در حافظه نزدیکانش از او مانده، این است: «فعلا هیچ چیزی مهمتر از مردم نیست. کار تعطیل، تفریح تعطیل، درس و زندگی تعطیل. فقط مردم ...»
او پیش از فراخوان اعتراضات نیز در جمع دوستانش تاکید کرده بود «مردم مهمتر هستند» و در واکنش به شرایط شهر، به اعتصاب کسبه پیوسته بود.
انقلاب ملی ایرانیان با تجمع و اعتصاب کسبه بازار تهران در اعتراض به وضعیت اقتصادی و افزایش نرخ ارز در هفتم دی سال گذشته آغاز شد و به سرعت به بزرگترین و گستردهترین اعتراضات ضد حکومتی در سراسر ایران تبدیل شد.
کسبه و بازاریان دهها شهر ایران طی حدود دو هفته در شماری از شهرها مغازههای خود را بستند و مردم معترض با شعارهایی علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به خیابان آمدند.
بندرعباس هم یکی از کانونهای اصلی اعتراضات در آن دوره، چه پیش از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای ۱۸ و ۱۹ دی و چه در شبهای فراخوان بود.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند مردم معترض بندرعباس شامگاه ۱۱ دی با ادامه تجمع در خیابانها شعار «مرگ بر کل نظام» و «جاوید شاه» سر دادند.
در ویدیویی دیگر مربوط به ۱۷ دی دیده میشود که شهروندان در بندرعباس شعار «این آخرین نبرده/ پهلوی برمیگرده» سر میدهند.
این اعتراضات در سراسر ایران با کشتاری خونین از سوی جمهوری اسلامی مواجه شد.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال پیشتر با استناد به گزارشهای محرمانه و میدانی، روایتهای کادر درمان، شاهدان و خانوادههای جانباختگان گزارش داد در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند ایرانی به دست جمهوری اسلامی کشته شدهاند.
دیوید بارنئا، رییس موساد، در مراسم یادبود سربازان کشتهشده اسرائیل فاش کرد یکی از نیروهای موساد با نام مستعار «م» که هنگام انجام ماموریت در خارج از مرزهای اسرائیل کشته شده بود، در پیشبرد نبردهای اخیر اسرائیل علیه جمهوری اسلامی نقش بهسزایی داشت.
رسانههای اسرائیلی گزارش دادند ماموری که بارنئا از او تقدیر کرد، در خرداد ۱۴۰۲ در حادثه واژگونی یک قایق تفریحی در ایتالیا جان خود را از دست داد.
پیشتر گزارش شده بود یک مامور موساد، دو مامور سازمان اطلاعات ایتالیا و یک زن روس در این حادثه غرق شدند.
بارنئا با تقدیر از این مامور گفت این فرد از عناصر کلیدی عملیاتی بود و در فعالیتهای محرمانه علیه جمهوری اسلامی نقش داشت.
بارنئا افزود این نیرو مجموعهای از عملیاتهای پیچیده را هدایت کرده بود که با ترکیبی از «خلاقیت، فریب عملیاتی و فناوری پیشرفته» اجرا شدند و تاثیر قابل توجهی بر موفقیت کارزارهای امنیتی، از جمله عملیات «طلوع شیران» و «غرش شیران»، داشتند.
به گفته او، این فعالیتها در خارج از مرزهای اسرائیل و در شرایط عملیاتی حساس انجام گرفتند.