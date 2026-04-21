کاظمی ۱۱ روز پس از تولد ۲۴ سالگی‌اش در محله داماهی بندرعباس هدف تیراندازی قرار گرفت و چند گلوله ساچمه‌ای به دست او برخورد کرد. به خانه بازگشت، زخم را پانسمان کرد و دوباره به خیابان رفت.

او ساعاتی بعد، هدف گلوله جنگی قرار گرفت.

بنا بر گزارش‌ها، احمد ابتدا با اصابت گلوله به پایش زمین افتاد و سپس گلوله‌ای از پهلو وارد بدنش شد که به اندام‌های داخلی از جمله روده و لوزالمعده آسیب رساند.

او را به بیمارستان «شهید محمدی» بندرعباس منتقل کردند و به گفته منابع مطلع، روند درمانش با محدودیت‌هایی همراه بود. با وجود انجام جراحی، وضعیتش پایدار نماند و صبح ۲۰ دی جان باخت.

پیکر احمد در روستای شهرو در نزدیکی بندرعباس به خاک سپرده شد.

او داور والیبال در سطح استانی و بازیکن پیشین تیم والیبال ساحلی بود که در کنار فعالیت ورزشی، در مغازه عمده‌فروشی لوازم موبایل کار می‌کرد و به عنوان «کاسبی خوش‌نام و باشرف» شناخته می‌شد.

دوستانش، احمد را «جوانی شجاع، مسئولیت‌پذیر و دارای روحیه رهبری» توصیف کردند.

آخرین حرفی که در حافظه نزدیکانش از او مانده، این است: «فعلا هیچ چیزی مهم‌تر از مردم نیست. کار تعطیل، تفریح تعطیل، درس و زندگی تعطیل. فقط مردم ...»

او پیش از فراخوان اعتراضات نیز در جمع دوستانش تاکید کرده بود «مردم مهم‌تر هستند» و در واکنش به شرایط شهر، به اعتصاب کسبه پیوسته بود.

انقلاب ملی ایرانیان با تجمع و اعتصاب کسبه بازار تهران در اعتراض به وضعیت اقتصادی و افزایش نرخ ارز در هفتم دی سال گذشته آغاز شد و به سرعت به بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین اعتراضات ضد حکومتی در سراسر ایران تبدیل شد.

کسبه و بازاریان ده‌ها شهر ایران طی حدود دو هفته در شماری از شهرها مغازه‌های خود را بستند و مردم معترض با شعارهایی علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی به خیابان آمدند.

بندرعباس هم یکی از کانون‌های اصلی اعتراضات در آن دوره، چه پیش از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای ۱۸ و ۱۹ دی و چه در شب‌های فراخوان بود.

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند مردم معترض بندرعباس شامگاه ۱۱ دی با ادامه تجمع در خیابان‌ها شعار «مرگ بر کل نظام» و «جاوید شاه» سر دادند.

در ویدیویی دیگر مربوط به ۱۷ دی دیده می‌شود که شهروندان در بندرعباس شعار «این آخرین نبرده/ پهلوی برمی‌گرده» سر می‌دهند.

این اعتراضات در سراسر ایران با کشتاری خونین از سوی جمهوری اسلامی مواجه شد.

شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال پیش‌تر با استناد به گزارش‌های محرمانه و میدانی، روایت‌های کادر درمان، شاهدان و خانواده‌های جان‌باختگان گزارش داد در جریان اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند ایرانی به دست جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.