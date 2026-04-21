دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در آخرین ساعات باقی‌مانده از آتش‌بس دو هفته‌ای با جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی خود تروث‌سوشیال از تمدید آتش‌بس تا زمانی که پیشنهاد تهران ارائه شود و گفت‌وگوها به هر شکل به نتیجه برسد، خبر داد.

او نوشت: «با توجه به اینکه حکومت ایران دچار شکاف جدی شده است، امری که البته غیرمنتظره هم نیست، و بنا به درخواست فیلد مارشال عاصم منیر و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، از ما خواسته شده است حمله خود به ایران را تا زمانی متوقف کنیم که رهبران و نمایندگان آن بتوانند بر سر یک پیشنهاد واحد به توافق برسند.»

او افزود: «از این رو، به نیروهای نظامی خود دستور داده‌ام که محاصره را ادامه دهند و در همه جنبه‌های دیگر نیز در حالت آمادگی کامل باقی بمانند. بنابراین، آتش‌بس را تا زمانی تمدید می‌کنم که پیشنهاد آنها ارائه شود و گفت‌وگوها، به هر شکل، به نتیجه برسد.»