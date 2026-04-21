دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در آخرین ساعات باقیمانده از آتشبس دو هفتهای با جمهوری اسلامی با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی خود تروثسوشیال از تمدید آتشبس تا زمانی که پیشنهاد تهران ارائه شود و گفتوگوها به هر شکل به نتیجه برسد، خبر داد.
او نوشت: «با توجه به اینکه حکومت ایران دچار شکاف جدی شده است، امری که البته غیرمنتظره هم نیست، و بنا به درخواست فیلد مارشال عاصم منیر و شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، از ما خواسته شده است حمله خود به ایران را تا زمانی متوقف کنیم که رهبران و نمایندگان آن بتوانند بر سر یک پیشنهاد واحد به توافق برسند.»
او افزود: «از این رو، به نیروهای نظامی خود دستور دادهام که محاصره را ادامه دهند و در همه جنبههای دیگر نیز در حالت آمادگی کامل باقی بمانند. بنابراین، آتشبس را تا زمانی تمدید میکنم که پیشنهاد آنها ارائه شود و گفتوگوها، به هر شکل، به نتیجه برسد.»
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، شامگاه سهشنبه گزارش داد تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی به دلایل مختلف، از طریق واسطه پاکستانی به طرف آمریکایی اعلام کرده است که روز چهارشنبه در اسلامآباد حضور نخواهد یافت و در حال حاضر نیز هیچ دورنمایی برای شرکت در مذاکرات وجود ندارد.
تسنیم نوشت منابع ذیربط دلیل عدم حضور در مذاکرات را «نقض عهد آمریکا» عنوان میکنند و میگویند جمهوری اسلامی پس از پذیرش چارچوب ۱۰ بندی و آتشبس با میانجیگری پاکستان، بهدلیل رفتارهای متناقض واشینگتن از ادامه روند عقبنشینی کرده است.
تسنیم به نقل از این منابع افزود آمریکا با نقض تعهدات، از جمله در موضوع آتشبس لبنان و طرح خواستههای فراتر از چارچوب اولیه در مذاکرات اسلامآباد، روند گفتوگوها را با مانع و بنبست مواجه کرده و بهدنبال جبران موقعیت خود از طریق فشار در مذاکرات است.
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفت که تلاشهای پاکستان برای متقاعد کردن آمریکا به لغو محاصره دریایی و آزادسازی کشتی ایرانی و خدمه آن، تاکنون به نتیجه نرسیده است.
این مقام ارشد جمهوری اسلامی افزود تهران مذاکراتی را که تحت فشار انجام شود یا با هدف وادار کردن به تسلیم باشد، رد میکند.
این مقام تاکید کرد که جمهوری اسلامی ممکن است در مذاکرات در پاکستان شرکت کند، در صورتی که آمریکا از سیاست فشار و تهدید خود دست بردارد.
مقام ارشد جمهوری اسلامی در پایان گفت آمریکا بهجای حل مسائل، هر روز موانع جدیدی ایجاد میکند.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی، روز سهشنبه با انتشار تصاویری از انتقال یک موشک «قدر» به میان جمعیت در میدان ونک تهران خبر داد.
بر اساس تصاویر منتشرشده، این موشک در فضایی عمومی و در حضور شهروندان به نمایش گذاشته شده؛ موضوعی که از منظر ایمنی و اصول اولیه حفاظت از جان غیرنظامیان، بهشدت محل پرسش است.
نمایش یا انتقال تجهیزات نظامی سنگین در محیطهای شهری و در میان جمعیت، در تضاد با موازین شناختهشده بینالمللی درباره حفاظت از غیرنظامیان در شرایط تنش و درگیری است؛ اصولی که تاکید دارند زیرساختها و تجهیزات نظامی نباید در کنار یا در میان مناطق غیرنظامی قرار گیرند.
فعالان حقوق بشر میگویند چنین اقداماتی نهتنها جان شهروندان را در معرض خطر قرار میدهد، بلکه در صورت هرگونه حادثه یا تنش، میتواند پیامدهای جبرانناپذیری بههمراه داشته باشد.
این در حالی است که همزمان، برخی صداهای منتقد سیاستهای تنشزا در منطقه، با برچسبهایی چون «جنگطلب» مواجه میشوند؛ تناقضی که بار دیگر بحث درباره نحوه مواجهه با امنیت و جان شهروندان را به میان آورده است.
در آستانه پایان یافتن آتشبس میان جمهوری اسلامی و آمریکا، چشمانداز ازسرگیری دور دوم گفتوگوها مبهم است. از یکسو اظهار نظرهای مقامهای تهران از تردید درباره مشارکت در مذاکرات حکایت دارد و از سوی دیگر پاکستان تلاش میکند مسیر دیپلماسی ادامه یابد و آتشبس تمدید شود.
در ساعتهای گذشته، مجموعهای از موضعگیریهای متناقض و گاه متضاد از سوی مقامهای پاکستانی، رسانههای جهانی به نقل از منابع آگاه و چهرههای سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی منتشر شده است که همگی از شکنندگی آتشبس و ازسرگیری گفتوگوها حکایت دارد.
وبسایت آکسیوس، همینطور روزنامههای نیویورکتایمز و واشینگتنپست به نقل از منابع آگاه نوشتند که عزیمت برنامهریزیشده جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، به اسلامآباد در روز سهشنبه ساعتها به تعویق افتاد، زیرا رهبری ایران همچنان بر سر شرکت در دور جدید مذاکرات صلح اختلاف نظر دارد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در گفتوگو با شبکه خبر صداوسیما گفت هنوز تصمیم قطعی درباره شرکت یا عدم شرکت در مذاکرات پاکستان گرفته نشده است.
پنتاگون جزئیات بیشتری از درخواست بودجه دفاعی ۱.۵ تریلیون دلاری دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا برای سال مالی ۲۰۲۷را منتشر کرد؛ افزایشی که بهمراتب بزرگترین رشد سالانه در هزینههای دفاعی آمریکا در دوران پس از جنگ جهانی دوم به شمار میرود.
مقامهای پنتاگون سهشنبه اول اردیبهشت به خبرنگاران گفتند در یک تغییر جدید، پنتاگون دستهبندیای ایجاد کرده که آن را «اولویتهای ریاستجمهوری» مینامد و شامل دفاع موشکی «گنبد طلایی»، برتری پهپادی، هوش مصنوعی و زیرساختهای داده و همچنین پایه صنعتی دفاعی است.
سال گذشته، ترامپ از کنگره بودجهای ۸۹۲.۶ میلیارد دلاری برای دفاع ملی درخواست کرد و سپس با افزودن ۱۵۰ میلیارد دلار دیگر از طریق یک بودجه تکمیلی، برای نخستین بار در تاریخ، مجموع این هزینهها را به بیش از یک تریلیون دلار رساند.
در بخش نیروی دریایی، بیش از ۶۵ میلیارد دلار برای خرید ۱۸ ناو جنگی و ۱۶ کشتی پشتیبانی در نظر گرفته شده و قرار است ساخت آنها به کارخانههای جنرال داینامیکس و هانتینگتون اینگالز سپرده شود.
