رویترز: تلاش پاکستان برای لغو محاصره دریایی و آزادی کشتی ایرانی بینتیجه مانده است
یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به رویترز گفت که تلاشهای پاکستان برای متقاعد کردن آمریکا به لغو محاصره دریایی و آزادسازی کشتی ایرانی و خدمه آن، تاکنون به نتیجه نرسیده است.
این مقام ارشد جمهوری اسلامی افزود تهران مذاکراتی را که تحت فشار انجام شود یا با هدف وادار کردن به تسلیم باشد، رد میکند.
این مقام تاکید کرد که جمهوری اسلامی ممکن است در مذاکرات در پاکستان شرکت کند، در صورتی که آمریکا از سیاست فشار و تهدید خود دست بردارد.
مقام ارشد جمهوری اسلامی در پایان گفت آمریکا بهجای حل مسائل، هر روز موانع جدیدی ایجاد میکند.