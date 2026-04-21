خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام وزارت خارجه آمریکا گزارش داد هیئتی از این وزارتخانه ۱۰ آوریل با یکی از مقام‌های دولت کوبا دیدار و مجموعه‌ای از پیشنهادها را برای دستیابی به توافق مطرح کرده است.

بر اساس این گزارش، آمریکا پیشنهاد داده کوبا اجازه استفاده از پایانه‌های اینترنتی استارلینک را در این کشور صادر کند، به اشخاص و شرکت‌های آمریکایی بابت دارایی‌های مصادره‌شده پس از انقلاب ۱۹۵۹ غرامت بپردازد، زندانیان سیاسی را آزاد کند و آزادی‌های سیاسی گسترده‌تری اعطا کند.

این مقام همچنین گفت واشینگتن درباره نفوذ قدرت‌های خارجی در کوبا ابراز نگرانی کرده و تاکید داشته نخبگان حاکم در هاوانا فرصت محدودی برای اجرای اصلاحات کلیدی مورد حمایت آمریکا دارند، پیش از آنکه شرایط «به‌طور غیرقابل بازگشت بدتر شود».

به گفته این مقام، دونالد ترامپ در صورت امکان به دنبال راه‌حل دیپلماتیک است، اما اجازه نخواهد داد کوبا به تهدیدی بزرگ علیه امنیت ملی ایالات متحده تبدیل شود.