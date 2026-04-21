نشریه لویدز لیست از تردد کشتیهای جمهوری اسلامی با وجود محاصره دریایی خبر داد
نشریه لویدز لیست گزارش داد از زمان آغاز محاصره بندرهای جنوبی ایران از سوی آمریکا و با وجود تاکید مقامهای این کشور، دستکم ۲۶ کشتی مرتبط با «ناوگان سایه» جمهوری اسلامی از محاصره دریایی آمریکا عبور کردهاند.
این گزارش با اشاره به اینکه از زمان آغاز محاصره، حرکت نفتکشهای مرتبط با تجارت جمهوری اسلامی ادامه داشته است، نوشت در میان این کشتیها چندین نفتکش حامل نفت و گاز ایران وجود داشتند که با وجود محدودیتها، منطقه خلیج فارس را ترک کردند.