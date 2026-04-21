دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌بی‌سی، گفت: «نمی‌خواهم آتش‌بس را تمدید کنم... ما زمان زیادی نداریم.»

او محاصره دریایی ایران را «موفق» خواند و افزود: «ما در موقعیت قدرتمندی در مذاکرات هستیم... در نهایت به یک توافق عالی خواهیم رسید.»

رییس‌جمهوری آمریکا در عین حال هشدار داد: «ما از نظر نظامی آماده اقدام هستیم.»

او همچنین گفت جمهوری اسلامی «چاره‌ای جز پذیرش توافق ندارد» و افزود: «فکر می‌کنم آن‌ها چاره‌ای ندارند و در نهایت ناچار به توافق خواهند شد.»

ترامپ با اشاره به اقدامات نظامی آمریکا افزود: «ما نیروی دریایی‌شان را از بین بردیم، نیروی هوایی‌شان را از بین بردیم و صراحتا بگویم، رهبرانشان را از بین بردیم.»

او در عین حال گفت این وضعیت «از یک جهت کار را پیچیده‌تر کرده»، اما افزود رهبران فعلی «منطقی‌تر» هستند.

رییس‌جمهوری آمریکا این تحولات را نوعی «تغییر رژیم» توصیف کرد و گفت: «شاید این چیزی نبود که گفته بودم انجام می‌دهم، اما به‌نوعی، غیرمستقیم، انجام شده است.»

او تاکید کرد: «ما در موقعیت مذاکراتی بسیار قدرتمندی هستیم تا کاری را انجام دهیم که روسای جمهور دیگر طی ۴۷ سال نتوانستند انجام دهند.»

ترامپ همچنین با تکرار صحبت‌هایش درباره عملکرد جمهوری اسلامی گفت: «این‌ها در طول دهه‌ها تعداد زیادی از سربازان ما و مردم دیگر را کشته‌اند.» او همچنین گفت در دو ماه گذشته «۴۲ هزار نفر» کشته شده‌اند. او در ادامه افزود: «۴۲ هزار معترض غیرمسلح، معترضان بی‌گناه، که بسیاری از آن‌ها اعدام شدند.»

او با دفاع از اقدامات خود گفت: «ما با مهربان‌ترین گروه از مردم طرف نیستیم، اما خیلی موفقیت‌آمیز با آن‌ها برخورد کرده‌ایم و این محاصره یک موفقیت فوق‌العاده بوده است.»

رییس‌جمهوری آمریکا همچنین درباره تنگه هرمز گفت: «آن‌ها گفتند می‌خواهند تنگه را باز کنند، اما من گفتم تا زمانی که به توافق نهایی نرسیم، چنین کاری نخواهیم کرد.» او تاکید کرد: «ما کنترل کامل تنگه را در اختیار داریم.»