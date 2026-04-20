ارتش اسرائیل به ساکنان جنوب لبنان هشدار داد به اطراف رودخانه لیتانی نزدیک نشوند
ارتش اسرائیل به ساکنان جنوب لبنان هشدار داد تا اطلاع ثانوی از حرکت به سمت روستاهای تعیینشده در جنوب خودداری کنند و از نزدیک شدن به اطراف رودخانه لیتانی بپرهیزند.
بلومبرگ گزارش داد در پی تصمیم جمهوری اسلامی برای بستن مجدد تنگه هرمز و افزایش نگرانیها از مسدود ماندن جریان انرژی در خلیج فارس، قیمت گاز طبیعی افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، قیمتهای آتی گاز طبیعی در معاملات اولیه آسیا دوشنبه ۳۱ فروردین با ۱۱ درصد افزایش، به ۴۳ یورو در هر مگاوات ساعت رسید.
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) ویدیویی از لحظه توقیف کشتی ایرانی «توسکا» در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد.
در توضیح این ویدیو آمده است تفنگداران دریایی ایالات متحده از ناو یواساس تریپولی خارج شدند و کشتی توسکا را در دریای عرب تصرف کردند.
سنتکام افزود نیروهای آمریکایی با استفاده از بالگرد بر روی این شناور فرود آمدند و آن را توقیف کردند.
ایالات متحده از توقیف یک کشتی باری با پرچم ایران در دریای عمان خبر داد. در سوی دیگر، مقامهای جمهوری اسلامی این اقدام را نقض آتشبس و «دزدی دریایی مسلحانه» توصیف کردند و از پاسخ متقابل سخن گفتند.
توقیف این شناور و تهدید تهران به تلافی، تردیدها درباره دوام آتشبس موقت را افزایش داده است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، ضمن متهم کردن تهران به نقض آتشبس با شلیک به شناورها در تنگه هرمز، از اعزام هیات آمریکایی به اسلامآباد برای دور جدید گفتوگوها با حکومت ایران خبر داد.
جمهوری اسلامی اعلام کرد در دور جدید مذاکرات اسلامآباد شرکت نخواهد کرد و بدین ترتیب، آینده تلاشهای دیپلماتیک در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
ایالات متحده اعلام کرد یک شهروند ایرانی به نام شمیم مافی به اتهام «قاچاق سلاح برای جمهوری اسلامی» دستگیر شده است. مافی به همکاری با حکومت ایران در فروش تسلیحات و مهمات به سودان متهم شده است.
هزاران نیروی نظامی آمریکایی و فیلیپینی که برای نخستین بار با تعداد قابل توجهی از نیروهای ژاپنی همراهی شدهاند، دوشنبه ۳۱ فروردین در حالی رزمایشهای سالانه خود را آغاز کردند که جنگ خاورمیانه در جریان است.
این مانورها شامل تمرینهای تیراندازی واقعی در شمال این کشور، در مقابل تنگه تایوان، و همچنین در استانی در نزدیکی دریای مورد مناقشه چین جنوبی خواهد بود. جایی که فیلیپین و چین بارها با یکدیگر درگیر شدهاند.
ارتش ژاپن که با هزار و ۴۰۰ نیرو در این تمرینها مشارکت دارد، از یک موشک کروز «تیپ ۸۸» «Type 88» برای هدف قرار دادن و غرق کردن یک کشتی هدف در نزدیکی منطقه پائوای در شمال استفاده خواهد کرد.
بیش از ۱۷ هزار نیروی نظامی شامل سربازان، خلبانان و ملوانان در این رزمایش ۱۹ روزه موسوم به بالیکاتان «Balikatan» (به معنای «شانه به شانه») شرکت دارند که این عدد تقریبا مشابه سال قبل است.
در میان این نیروها، سربازانی از استرالیا، نیوزیلند، فرانسه و کانادا نیز حضور دارند.
لی جائهمیونگ، رییسجمهوری کره جنوبی، در مصاحبهای با تایمز هند (The Times of India) که دوشنبه ۳۱ فروردین منتشر شد، بر ضرورت همکاری سئول و دهلینو برای تضمین عبور ایمن از تنگه هرمز تاکید کرد و همچنین خواستار تلاشهای مشترک برای تثبیت زنجیرههای تامین جهانی شد.
رییسجمهوری کره جنوبی گفت: «هر دو کشور کره جنوبی و هند بخش قابل توجهی از انرژی خود، از جمله نفت خام و گاز طبیعی را از خاورمیانه تامین میکنند. بنابراین، تضمین امنیت مسیرهای حیاتی دریایی برای امنیت مردم ما و حتی بقای کشورهایمان ضروری است. کره جنوبی با هند در ارتباط نزدیک باقی خواهد ماند تا اطمینان حاصل شود همه کشتیها بتوانند بهصورت ایمن و آزاد از تنگه هرمز عبور کنند. همچنین در مجامع بینالمللی مرتبط برای حفظ این تعهد مشترک به همکاری ادامه خواهیم داد.»
او دوشنبه سفر سهروزه خود را به هند آغاز کرد.
دو کشور هدفگذاری کردهاند که حجم تجارت دوجانبه خود را تا سال ۲۰۳۰ به ۵۰ میلیارد دلار برسانند.
این نخستین سفر رسمی یک رییسجمهوری کره جنوبی به هند در هشت سال گذشته است.