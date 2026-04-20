مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال پیامهایی، از تشدید بحران اقتصادی در کشور ابراز نگرانی کردند و گفتند زندگی آنان بهطور فزایندهای تحت تاثیر پیامدهای مشکلات معیشتی، قطعی اینترنت و کمبود دارو قرار گرفته است.
در ادامه، گزیدهای از پیامهای ارسالی شهروندان آمده است.
- «اوضاع اقتصادی اصلا خوب نیست. در منطقه اقتصادی ارگ جدید بم مشغول به کار هستم. هنوز حقوق اسفندماه یا عیدی و سنوات را پرداخت نکردهاند. برخی شرکتها بهدلیل نداشتن قطعه و تولید، تعدیل نیرو دارند.»
- «اینترنت رسما و شرعا طبقاتی شده و اساتید دانشگاه، پژوهشگران، کسبوکارها و حالا پزشکان میتونن درخواست بدن تا اینترنت پرو داشته باشن.»
- «داروهای اصلی سرطان اپدیوو و یروو در ایران موجود نیست. برای مادرم هر دوره را اپدیوو ۲۵۰ و یروو را ۴۵۰ میلیون تومان میخریم و هر ۲۰ روز تکرار میشود. با افزایش دلار، هزینهها نجومی میشود و بیمار سرطانی بین مرگ و ورشکستگی میماند.»
- «در داروخانه کار میکنم. بهخصوص از ۱۵ فروردین به بعد، با افزایش بیسابقه قیمت داروهای معمولی و کسری شدید برخی داروهای اعصاب مثل کلونازپام و آسنترا مواجه هستیم. از همه بدتر، اظهار ناراحتی بیماران برای افزایش ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت نسخههاست که گاهی بهدلیل نداشتن پول، دارو را نمیبرند.»
- «از خوزستان پیام میدهم. ۳۰ تا ۱۵۰ درصد قیمت انواع دارو افزایش پیدا کرده؛ دشواری پرداخت برای مردم و ناتوانی داروخانه در تامین مجدد دارو بدون دریافت ماهانه پول از سازمانهای بیمهگر.»
- «یک دختر ۱۷ سالهام که اجاره خونه، خرج داروهای مادرم و دو خواهر کوچک مدرسهای روی دوشم بود. آنلاینشاپ داشتم و کار میکردم. الان دوماهه از اجاره عقب افتادم.»
کانال ۱۱ اسرائیل گزارش داد یکی از موانع اصلی در مسیر ادامه مذاکرات میان تهران و واشینگتن، دشواری در برقراری ارتباط با مجتبی خامنهای است.
بر اساس این گزارش، همین موضوع میتواند تبیینکننده نبود انسجام در مواضع جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات باشد؛ به گونهای که از یکسو سپاه پاسداران رویکردی سختگیرانه در پیش میگیرد و از سوی دیگر، عراقچی و پزشکیان مواضعی متفاوت را بیان میکنند.
یک منبع آگاه در خاورمیانه به کانال ۱۱ گفت انتظار میرود آتشبس میان آمریکا و حکومت ایران برای مدتی دیگر تمدید شود.