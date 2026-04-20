عضو کمیسیون حقوقی مجلس: در مذاکرات توجهی به یاوهگوییهای ترامپ نداریم
عثمان سالاری، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: «ترامپ که در دولت آمریکا قدرت مطلق را دارد، نامتعادل و نامتوازن است. بنابراین تیم مذاکره کننده ما در گفتوگو با هیات مذاکرهکننده آمریکا، توجهی به یاوهگوییها و یاوهسراییهای ترامپ ندارد.»
او ادامه داد: «اقدامات آمریکا بار دیگر بدعهدی ایالات متحده و عدم پایبندی ترامپ به هر توافقی را ثابت کرد، اما جمهوری اسلامی از اصول خود در برابر زیادهخواهی کوتاه نمیآید.»
این نماینده مجلس افزود: «اگر خط قرمزهای جمهوری اسلامی نقض و مخدوش شود، طبیعی است که از مسائل دیکتهشده طرف مقابل تمکین نخواهیم کرد.»