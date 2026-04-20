ایالات متحده از توقیف یک کشتی باری با پرچم ایران در دریای عمان خبر داد. در سوی دیگر، مقام‌های جمهوری اسلامی این اقدام را نقض آتش‌بس و «دزدی دریایی مسلحانه» توصیف کردند و از پاسخ متقابل سخن گفتند.

توقیف این شناور و تهدید تهران به تلافی، تردیدها درباره دوام آتش‌بس موقت را افزایش داده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، ضمن متهم کردن تهران به نقض آتش‌بس با شلیک به شناورها در تنگه هرمز، از اعزام هیات آمریکایی به اسلام‌آباد برای دور جدید گفت‌وگوها با حکومت ایران خبر داد.

جمهوری اسلامی اعلام کرد در دور جدید مذاکرات اسلام‌آباد شرکت نخواهد کرد و بدین ترتیب، آینده تلاش‌های دیپلماتیک در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

ایالات متحده اعلام کرد یک شهروند ایرانی به نام شمیم مافی به اتهام «قاچاق سلاح برای جمهوری اسلامی» دستگیر شده است. مافی به همکاری با حکومت ایران در فروش تسلیحات و مهمات به سودان متهم شده است.

