شبکه خبری فاکس گزارش داد که شرکت‌های هواپیمایی در حال افزایش هزینه‌های بار و کاهش مسیرها هستند، زیرا افزایش قیمت سوخت جت - که ناشی از مسدود شدن در تنگه هرمز است - فشار فزاینده‌ای را بر این صنعت وارد می‌کند.

کریس سونونو، رئیس و مدیرعامل ایرلاینز فور آمریکا، شنبه به فاکس گفت که افزایش جهانی هزینه‌های سوخت، شرکت‌های هواپیمایی را تحت فشار قرار داده است، به‌رغم اینکه خطوط هوایی ایالات متحده در موقعیت نسبتاً قوی‌تری نسبت به همتایان اروپایی خود باقی مانده‌اند.

سونونو گفت: «ما به اندازه اروپا نگران نیستیم، اما اوضاع را زیر نظر داریم. ممکن است تابستان بسیار سنگینی داشته باشیم. اما قیمت‌ها اغلب در سراسر جهان تعیین می‌شوند، زیرا خطوط هوایی ما به اروپا پرواز می‌کنند و در آنجا نیز سوخت‌گیری می‌کنند و برمی‌گردند.»

بر اساس این گزارش، شرکت‌های هواپیمایی برای جلوگیری از افزایش شدید قیمت بلیط، خطوط هوایی به منابع درآمد جایگزین، از جمله هزینه‌های بالاتر بار و کاهش مسیرها روی آورده‌اند.

در این ارتباط، خطوط هوایی دلتا، ساوت‌وست، جت‌بلو و یونایتد هزینه‌های بار را افزایش داده‌اند.

سونونو گفت قیمت واقعی بلیط واقعاً خیلی تغییر نمی‌کند - شاید ۵یا ۶ درصد - اما شرکت‌ها در تلاش هستند تا راه‌های جایگزین را بیابند.

به گفته او، سوخت تقریباً ۲۵ تا ۳۰ درصد از هزینه‌های عملیاتی خطوط هوایی را تشکیل می‌دهد و این صنعت می‌تواند حداقل ۲۵ میلیارد دلار در سال جاری ضرر کند.