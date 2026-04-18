اورشلیم‌پست به نقل از ایمن دین، عضو پیشین القاعده و مامور سابق سرویس اطلاعاتی بریتانیا، نوشته که او در ارزیابی خود از تحولات اخیر، مدعی شده که آتش‌بس با میانجی‌گری آمریکا میان اسرائیل و لبنان در واقع ابزاری برای اعمال فشار بر [حکومت] ایران بوده است.

او گفته است تهران در روزهای اخیر با طرح این شرط که تا زمان برقراری آتش‌بس در لبنان، نه مذاکرات هسته‌ای پیش خواهد رفت و نه تنگه هرمز باز می‌شود ، از ورود به گفت‌وگوهای جدی خودداری کرده است.

به گفته دین، تصمیم دونالد ترامپ برای پیشبرد آتش‌بس، «در اصل درباره لبنان نبود»، بلکه با هدف فشار بر [حکومت] ایران اتخاذ شد. او همچنین تاکید کرد که پذیرش این آتش‌بس از سوی بنیامین نتانیاهو نه از سر حسن نیت، بلکه برای «آزمودن ادعاهای ایران» و خرید زمان برای تقویت حضور نظامی در منطقه بوده است.

در این تحلیل آمده است که اگر آتش‌بس لبنان مانع اصلی در مسیر توافق [حکومت] ایران و آمریکا بوده، اکنون این مانع برطرف شده و تهران دیگر نمی‌تواند از آن به‌عنوان بهانه‌ای برای تعلل در مذاکرات استفاده کند. به گفته دین، [حکومت] ایران اکنون باید یا تنگه هرمز را باز کرده و وارد گفت‌وگوهای جدی شود، یا نشان دهد که موضوع لبنان از ابتدا دلیل واقعی بن‌بست نبوده است.

این گزارش همچنین به انتقاد شدید دین از تصمیم حکومت ایران برای بستن تنگه هرمز اشاره می‌کند. او این اقدام را نشانه‌ای از اولویت دادن به حمایت از حزب‌الله دانسته و گفته است تهران برای این هدف حاضر شده یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان را مختل کند.

دین در پایان تحلیل خود نتیجه‌گیری کرد که این اقدام [حکومت] ایران، اولویت‌های آن را به‌خوبی نشان می‌دهد: «نه مردم خودتان، نه ثبات منطقه، و نه حقوق بین‌الملل - بلکه صرفاً وفاداری به یک نیروی نیابتی که بر هرج‌ومرج و خون‌ریزی تکیه دارد.»

