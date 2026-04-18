سنتکام: محاصره، تجارت دریایی ایران را به طور کامل متوقف کرده است
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، تصویری از ناوشکن موشکاندازپینکنی را در جریان گشتزنی در آبهای منطقه منتشر کرد و نوشت محاصره، تجارت دریایی ایران را به طور کامل متوقف کرده است.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در شبکه اجتماعی ایکس حمله روز شنبه به نیروهای حافظ صلح فرانسوی در لبنان را شدیدا محکوم کرد. دراین حمله، یک صلحبان فرانسوی کشته شد و سه نفر دیگر زخمی شدند.
او اشاره کرد این سومین حادثه در هفتههای اخیر است که منجر به مرگ صلحبانان شاغل در لبنان شده است، و بر لزوم توقف این حملات تاکید کرد.
گوترش نوشت: همه طرفین باید به توقف خصومتها و آتشبس احترام بگذارند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان، یونیفل، صبح شنبه با آتش سلاحهای سبک مورد حمله قرار گرفتند.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه و یونیفل، حزبالله لبنان را مقصر دانستهاند، اما این گروه نیابتی جمهوری اسلامی دخالت خود در این حمله را رد کرد.
نشریه آتیه آنلاین وابسته به سازمان تأمین اجتماعی گزارش داد که در جریان جنگ ۴۰ روزه، به ۲۳ هزار و ۵۰۰ واحد تجاری آسیب وارد شده است.
بر اساس این گزارش، آسیب گستردهای هم به صنایع فولاد و پتروشیمی وارد شده است.
آتیه آنلاین اشاره کرد که این وضعیت، موجی از تعدیل نیرو را در ایران به همراه داشته است و در نتیجه، بسیاری از کارشناسان نسبت به افزایش نااطمینانی شغلی، تعلیق قراردادها و موج احتمالی تعدیل نیرو در ماههای پیشرو هشدار می دهند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در گفتوگویی تلویزیونی عنوان کرد که «تنگه هرمز در کنترل جمهوری اسلامی است» و افزود تهران با تلاش آمریکا برای «مینروبی» برخورد کرده است.
او اشاره کرد که این اقدام آمریکا «نقض آتشبس» است و افزود که در مذاکرات اسلامآباد به هیات آمریکایی هشدار داده بود اگر مینروب آنها «ذرهای جلوتر برود» به آن شلیک میشود.
قالیباف اضافه کرد: اگر امروز ترددی در تنگه انجام میشود، «کنترل در دست ماست» و هشدار داد در صورت ادامه «محاصره» از سوی آمریکا، تردد در تنگه هرمز «محدود خواهد شد.»
او محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا را «ناشیانه» دانست.
دبیر اجرایی خانه کارگرجمهوری اسلامی در ساوه و زرندیه با اشاره به نگرانیها از موج احتمالی تعدیل نیرو در پی جنگ ۴۰ روزه، گفت: «آمارهای نگرانکنندهای از کاهش اشتغال در استانهایی مانند اصفهان و خوزستان مطرح شده و در ساوه و زرندیه نیز این آسیبها قابل توجه خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، داوود میرزایی افزود سرمایه اصلی تولید،نیروی انسانی است، اما امروز این نیرو بیش از همه در معرض تعدیل و ناامنی شغلی قرار دارد.
در همین حال، به گزارش خبرگزاری ایلنا، دهها نفر از کارگران بیکار شده پروژه ساخت فاز دوم پالایشگاه گاز ایلام در اعتراض به بیتوجهی کارفرما در مقابل اداره کار ایلام و ساختمان فرمانداری چوار تجمع کردند.
آنها خواستار بازگشت به کار و دریافت مطالبات معوقه خود شدند.
وبسایت حقوق بشری هرانا گزارش داد بهزاد بصیری و ماندانا ستوده، زوج بهائی ساکن شیراز، و مهسا ستوده، دیگر شهروند بهائی ساکن این شهر، با گذشت حدود سه هفته از زمان بازداشت همچنان در بلاتکلیفی بهسر میبرند.
هرانا افزود بیخبری از دلایل بازداشت و سرنوشت این شهروندان، موجب نگرانی خانواده و نزدیکان آنها شده است.
بر اساس این گزارش، تلاشهای خانوادهها و نزدیکان این سه شهروند بهائی برای کسب اطلاع از محل نگهداری و شرایط آنها بینتیجه مانده است. همچنین، وکلای این سه نفر تاکنون موفق به ثبت وکالت و پیگیری وضعیت حقوقی موکلانشان نشدهاند.