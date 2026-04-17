احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: «ایران قصد دارد آمریکا را از منطقه بیرون کند و تنگه هرمز را در اختیار خود بداند. آمریکا پیشنهاد داده ایران در تنگه هرمز تعرفه بگیرد، اما با واشینگتن شریک شود که ایران راضی نیست.»
او افزود: «ایران تعلیق ۲۰ ساله غنیسازی را نپذیرفته و پیشنهاد ۵ ساله داده است. رقیقسازی ۴۰۰ کیلو اورانیوم در داخل ایران تحت نظارت آژانس پذیرفته شده، اما آمریکا خواستار خروج اورانیوم از کشور است.»
این نماینده مجلس ادامه داد: «بسته بودن اینترنت بهدلیل نفوذ و ترور شخصیتها از طریق فضای مجازی است. غربیها روی باز شدن اینترنت مانور میدهند که نشان میدهد ایران دست روی نقطه قوت گذاشته، اما بهسرعت پس از توافق اینترنت باز خواهد شد.»
بخشایش اردستانی اضافه کرد: «این توافق میتواند مقدمه عادیسازی روابط ایران و آمریکا باشد. کشورهای زیادی با آمریکا جنگیده و بعد رابطه برقرار کردهاند. مهمترین مانع دشمنی ایران و اسرائیل و تعهد آمریکا به اسرائیل است.»
در هفتههای اخیر، ایستهای بازرسی در تهران و چند شهر دیگر به یکی از موضوعات جنجالی شبکههای اجتماعی تبدیل شدهاست و کاربران، روایتها و تجربههای خود را درباره این بازرسیها به اشتراک گذاشتهاند.
بر اساس گزارشها، نیروهای حاضر در ایستهای بازرسی، با مستقر کردن ماشینهای سنگین، ادوات نظامی و سیل موتورسیکلتها در مقابل مجتمعهای مسکونی، آرامش عمومی را به مخاطره انداختهاند.
پخش مداوم و بلند نوحه و ایجاد آلودگی صوتی نیز بخش دیگری از این ماجراست که مخل آسایش شهروندان شده است.
در یک نمونه، خانوادهای که پدر بیمارشان در وضعیت اورژانسی قلبی و مغزی در منزل بستری است، از این نیروها درخواست کردند تا محل تجمع خود را تغییر دهند، اما این درخواست با هجوم، تهدید و اتهامزنیهای سنگینی چون «همکاری با دشمن»، «ضد انقلاب» و «حامی جنگ» و ضربوشتم روبهرو شد.
این تعرض به خیابان ختم نشد و در ادامه پیگیری و ایجاد رعب و وحشت، نیروهایی نقابدار به آپارتمان دختر این خانواده حمله برده و با استفاده از چاقو و اسلحه، به ارعاب و اذیت پرداختند.