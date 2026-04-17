این سه نفر که همگی بریتانیایی هستند، به «ایجاد آتش‎‌سوزی با قصد به خطر انداختن جان افراد» متهم شده‌اند.

این حادثه عصر چهارشنبه ۲۶ فروردین رخ داد.

اویسین مک‌گینس، ۲۱ ساله، ناتان دان، ۱۹ ساله و یک پسر ۱۶ ساله که به‌دلیل ملاحظات قانونی نامش فاش نخواهد شد، قرار است ۲۸ فروردین در دادگاه بدوی وست‌مینستر حاضر شوند.

شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال ۲۷ فروردین با انتشار بیانیه‌ای در رابطه با این حادثه، از حمله به نزدیکی استودیوهای این شبکه در لندن خبر داد و تهدیدهای فزاینده علیه روزنامه‌نگاران مستقلی را که به سانسور و سرکوب تن نمی‌دهند، محکوم و تاکید کرد که این شبکه بدون ترس و تسلیم در برابر ارعاب، به کار خود ادامه خواهد داد.

در این بیانیه آمده است که اندکی پیش از ساعت ۲۰:۱۵ به وقت محلی، از ورود یک خودروی مشکوک که قصد داشت از ورودی اصلی، وارد محوطه‌ای شود که ساختمان ایران‌اینترنشنال در لندن در آن قرار دارد، جلوگیری شد. اندکی بعد، مهاجمان به پارکینگ ساختمان مجاور، در فاصله‌ای تنها چند متر از استودیوهای این شبکه، کوکتل مولوتوف پرتاب کردند.

در این بیانیه با اشاره به واکنش سریع تیم امنیتی ایران‌اینترنشنال، آتش‌نشانی و پلیس لندن، از اقدامات آن‌ها قدردانی شد.

اقدام علیه شبکه ایران‌اینترنشنال در لندن پیش از این نیز سابقه داشته است.

دادگاه کیفری مرکزی انگلستان اول دی‌ماه ۱۴۰۲ محمدحسین دوتایف، تبعه اتریشی چچنی‌تبار، متهم پرونده «اقدام‌ تروریستی علیه ایران‌اینترنشنال» را به سه سال و شش ماه زندان محکوم کرد.

هیات منصفه دادگاه کیفری مرکزی انگلستان ، دوتایف را در این پرونده مجرم شناخته بود.

او بهمن ماه ۱۴۰۱، هنگام عکس‌برداری از ساختمان قبلی این شبکه در غرب لندن بازداشت شد.

دوتایف متهم شد قصد داشته با جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آن به شخص سوم، زمینه را برای «انجام عملیاتی تروریستی» علیه ایران‌اینترنشنال فراهم کند.

شبکه ایران‌اینترنشنال ۲۹ بهمن‌ ۱۴۰۱ و پس از تهدیدهای امنیتی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.

این شبکه سوم مهر ۱۴۰۲ و بعد از وقفه‌ای چند ماهه، پخش برنامه‌های خود را از استودیوی جدید در لندن از سر گرفت .