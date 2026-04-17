محمدنبی موسویفرد، امام جمعه اهواز گفت: «جنگ با آمریکا در مظاهر گوناگون تمامشدنی نیست و در زمانهای مختلف تغییر ظاهر میدهد، اما نبرد جبهه حق علیه باطل ناتمام است.»
او افزود: «اکنون نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دست روی ماشه هستند.»
او ادامه داد: «آمریکا اگر تمامی قدرتهای جهان و قوای اتمی و دریایی خود را برای جنگ با جبهه اسلام جمع کند، باز هم حریف امت اسلامی نخواهد شد.»
حسین رادی، ۲۴ ساله، غواص و آتشنشان اهل نجفآباد اصفهان، چند ماه پیش از کشته شدن، برای کار به ارمنستان رفته بود. نزدیکانش میگویند او چند روز پیش از اعتراضات دیماه برای دیدار با خانواده به شهرش بازگشت. نزدیکان او روایتی از زندگی و فعالیتهایش ارائه دادهاند.
طبق این روایت، فعالیت رادی میان اعماق آب و دل آتش در جریان بود. او در صفحه اینستاگرامش از زیباییهای ناشناخته دریا مینوشت؛ از سکوت، از تاریکی و از جایی که باید نفس را نگه داشت تا زنده ماند.
دوستانش میگویند روحیهای آرام و در عین حال جسور داشت. کسی که هم به دل خطر میرفت و هم از تنهایی و سکوت لذت میبرد. غواصی برای او فقط یک مهارت نبود، بخشی از نگاهش به زندگی بود.
اما ۱۹ دیماه، او حضور در خیابان را انتخاب کرد. رادی در خیابان میرداماد نجفآباد، به میان جمعیت معترضان رفت و در لحظاتی که تلاش میکرد چند معترض جوان را از دست نیروهای امنیتی دور کند، از بالای مسجد به سمتش شلیک شد.
در جریان سرکوب مردم، دو گلوله جنگی به قفسه سینه رادی اصابت کرد. دوستانش با عجله او را به کلینیک هاتف رساندند اما به دلیل عدم پذیرش، به بیمارستان منتظری منتقل شد. در آنجا پیکرش بهصورت پنهانی بهوسیله نیروهای حکومتی ربوده شد و خانواده برای چند روز، هیچ اطلاعی از سرنوشتش نداشت.
در این مدت، به گفته نزدیکان، تماسهایی با خانواده برقرار و گفته میشد که حسین زنده است و در بازداشت به سر میبرد؛ روایتی که تنها به سردرگمی و فشار روانی بیشتر انجامید.
در نهایت، پس از حدود یک هفته، پیکر او با شرایطی خاص و با گرفتن تعهد از خانواده تحویل داده شد.
رادی در خانوادهای بزرگ شد که سابقه حضور در جنگ را دارد؛ عمویش در جنگ ایران و عراق کشته شد و پدرش نیز از مجروحان همان جنگ است.
ایراناینترنشنال پیش از این در گزارشی جداگانه به کشتهشدن شماری از آتشنشانان در جریان اعتراضات دیماه پرداخت. افرادی که در شهرهای مختلف، خارج از چارچوب و ماموریت کاری داوطلبانه، اغلب در حال کمک به دیگران، هدف شلیک قرار گرفتند و جان باختند.
بر اساس گزارش رسیده به ایران اینترنشنال، اداره تربیتبدنی سبزوار با دستور قضایی مجوز باشگاه بدنسازی روح الله نصیری، دایی جاویدنام مجتبی کرابی، را باطل و محل کار او را هم پلمب کرده است.
روحالله نصیری پیشتر هم بعد از برگزاری مراسم چهلم مجتبی کرابی در سبزوار بازداشت و به زندان سبزوار منتقل شده بود و ۲۰ روز را در زندان تربت حیدریه گذراند. او به تازگی آزاد شده است.
اتهام او خواندان اشعاری از شاهنامه علیه جمهوری اسلامی و با هدف تشویق مردم به شورش بوده است. روح الله نصیری ، مربی و داور پاورلیفتینگ خراسان رضوی است.
پیشتر هم ایراناینترنشنال گزارش داد که بنیاد شهید سبزوار به خانواده مجتبی کرابی هشدار داد که در صورت عدم درج عنوان «شهید» بهجای عبارت «جاویدنام» روی سنگ مزار، با تخریب آن مواجه خواهند شد. به گفته منابع محلی، در پی این تهدید، خانواده این جاویدنام سنگ مزار را برداشتهاند و اعلام کردهاند: «تا آزادی ایران ترجیح میدهیم مزار بدون سنگ باقی بماند، اما واژه شهید نوشته نشود.»
پلیس بریتانیا جمعه ۲۸ فروردین سه نفر را به تلاش برای «حمله از طریق ایجاد حریق» در دفاتر مرتبط با شبکه ایراناینترنشنال در شمالغرب لندن متهم کرد.
این سه نفر که همگی بریتانیایی هستند، به «ایجاد آتشسوزی با قصد به خطر انداختن جان افراد» متهم شدهاند.
این حادثه عصر چهارشنبه ۲۶ فروردین رخ داد.
اویسین مکگینس، ۲۱ ساله، ناتان دان، ۱۹ ساله و یک پسر ۱۶ ساله که بهدلیل ملاحظات قانونی نامش فاش نخواهد شد، قرار است ۲۸ فروردین در دادگاه بدوی وستمینستر حاضر شوند.
شورای سردبیری ایراناینترنشنال ۲۷ فروردین با انتشار بیانیهای در رابطه با این حادثه، از حمله به نزدیکی استودیوهای این شبکه در لندن خبر داد و تهدیدهای فزاینده علیه روزنامهنگاران مستقلی را که به سانسور و سرکوب تن نمیدهند، محکوم و تاکید کرد که این شبکه بدون ترس و تسلیم در برابر ارعاب، به کار خود ادامه خواهد داد.
در این بیانیه آمده است که اندکی پیش از ساعت ۲۰:۱۵ به وقت محلی، از ورود یک خودروی مشکوک که قصد داشت از ورودی اصلی، وارد محوطهای شود که ساختمان ایراناینترنشنال در لندن در آن قرار دارد، جلوگیری شد. اندکی بعد، مهاجمان به پارکینگ ساختمان مجاور، در فاصلهای تنها چند متر از استودیوهای این شبکه، کوکتل مولوتوف پرتاب کردند.
در این بیانیه با اشاره به واکنش سریع تیم امنیتی ایراناینترنشنال، آتشنشانی و پلیس لندن، از اقدامات آنها قدردانی شد.
اقدام علیه شبکه ایراناینترنشنال در لندن پیش از این نیز سابقه داشته است.
دادگاه کیفری مرکزی انگلستان اول دیماه ۱۴۰۲ محمدحسین دوتایف، تبعه اتریشی چچنیتبار، متهم پرونده «اقدام تروریستی علیه ایراناینترنشنال» را به سه سال و شش ماه زندان محکوم کرد.
در هفتههای اخیر، ایستهای بازرسی در تهران و چند شهر دیگر به یکی از موضوعات جنجالی شبکههای اجتماعی تبدیل شدهاست و کاربران، روایتها و تجربههای خود را درباره این بازرسیها به اشتراک گذاشتهاند.
بر اساس گزارشها، نیروهای حاضر در ایستهای بازرسی، با مستقر کردن ماشینهای سنگین، ادوات نظامی و سیل موتورسیکلتها در مقابل مجتمعهای مسکونی، آرامش عمومی را به مخاطره انداختهاند.
پخش مداوم و بلند نوحه و ایجاد آلودگی صوتی نیز بخش دیگری از این ماجراست که مخل آسایش شهروندان شده است.
در یک نمونه، خانوادهای که پدر بیمارشان در وضعیت اورژانسی قلبی و مغزی در منزل بستری است، از این نیروها درخواست کردند تا محل تجمع خود را تغییر دهند، اما این درخواست با هجوم، تهدید و اتهامزنیهای سنگینی چون «همکاری با دشمن»، «ضد انقلاب» و «حامی جنگ» و ضربوشتم روبهرو شد.
این تعرض به خیابان ختم نشد و در ادامه پیگیری و ایجاد رعب و وحشت، نیروهایی نقابدار به آپارتمان دختر این خانواده حمله برده و با استفاده از چاقو و اسلحه، به ارعاب و اذیت پرداختند.