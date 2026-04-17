ینس استولتنبرگ، دبیرکل سابق ناتو، برقراری آتش‌بس بین اسرائیل و لبنان را «خبر خوبی» دانست و ابراز امیدواری کرد که این اقدام، «اولین گام به سوی نوعی ترتیبات صلح پایدار» باشد.

استولتنبرگ در گفت‌وگو با شبکه خبری ان‌بی‌سی تاکید کرد که «مذاکره تنها راه برای پایان دادن به» جنگ ایالات متحده و جمهوری اسلامی است.

او همچنین در مورد پیامدهای شدید اقتصادی جنگ صحبت کرد.

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی هشدار داده است که اختلال در بازارهای نفت می‌تواند رشد اقتصادی را آهسته کند، تورم را افزایش دهد و احتمالاً منجر به رکود جهانی شود.

استولتنبرگ همچنین با درخواست بازگشایی تنگه هرمز گفت: «حتی اگر جنگ امروز پایان یابد و تنگه هرمز فردا باز شود، پیامدهای ماندگاری وجود خواهد داشت، زیرا کاهش بسیار قابل توجهی در عرضه نفت و گاز رخ داده است.»