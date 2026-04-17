اسرائیلهیوم: انتظار میرود نتانیاهو و عون طی چند هفته آینده با یکدیگر دیدار کنند
روزنامه اسرائیلهیوم گزارش داد توافق نهایی میان اسرائیل و لبنان میتواند ظرف چند ماه امضا شود.
این رسانه به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت انتظار میرود بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل و جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، طی چند هفته آینده با یکدیگر دیدار کنند.
اسرائیلهیوم در عین حال به نقل از مقامهای اسرائیلی و آمریکایی افزود تغییر بنیادین در لبنان تنها زمانی ممکن خواهد بود که جمهوری اسلامی به حمایت خود از حزبالله پایان دهد؛ گزینهای که در حال حاضر در چشمانداز دیده نمیشود.