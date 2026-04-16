در عصر شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی، جنگ روایت‌ها به یکی از مهم‌ترین میدان‌های درگیری میان دولت‌ها و بازیگران سیاسی تبدیل شده است.

تازه‌ترین نمونه از این جنگ روایت‌ها در جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، موجی از ویدیوهای تبلیغاتی تولیدشده با هوش مصنوعی است که با محوریت تمسخر دونالد ترامپ و دفاع از روایت جمهوری اسلامی، در هفته‌های اخیر به‌سرعت در اینترنت منتشر شده و میلیون‌ها بازدید گرفته است.

این ویدیوها که عمدتا با الهام از سبک بصری لگو، موسیقی رپ، طنز اغراق‌آمیز، ارجاعات گسترده به فرهنگ عامه آمریکا و دامن زدن به مباحث نژادی در ایالات متحده ساخته شده‌اند، تصویری از ترامپ به‌عنوان سیاستمداری سالخورده، ضعیف، منزوی و گرفتار بحران‌های داخلی ارائه می‌دهند.

در برخی از این محتواها، به پرونده جفری اپستین، اختلاف‌های درونی در اردوگاه جمهوری‌خواهان، اظهارات مقام‌های ارشد آمریکایی و حتی گمانه‌زنی‌ها درباره وضعیت جسمی ترامپ اشاره شده است.

